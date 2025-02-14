Прямой эфир

С начала года в Минской области произошло 187 пожаров

14 февраля 2025 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С начала 2025 года в Минской области произошло 187 пожаров, где погибли 22 человека. Основные причины – нарушения правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы снизить количество трагических случаев, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды. В первую очередь спасатели навещают многодетные семьи и пожилых граждан.

С начала года в Минской области произошло 187 пожаров-2

Многодетная семья Вербицких. Здесь воспитывают 5 ребят. От 3 лет и до 17. Поэтому на первом месте безопасность. Одно из правил этого дома – спички детям не игрушки. И про остальные важные постулаты не забывают. Поэтому сотрудники МЧС в очередной раз убедились: в этом доме все в порядке.

С начала года в Минской области произошло 187 пожаров-4

Татьяна Вербицкая:
Перекрываем газ, когда отходим, потому что детки маленькие. В школе им напоминают, и мы стараемся тоже это обговаривать.

С начала года в Минской области произошло 187 пожаров-6

Отапливают жилой дом с помощью котла. Чтобы избежать беды, необходимо правильно эксплуатировать и знать меры безопасности. Глава семьи этот экзамен сдал на отлично.

Подробнее в видеоматериале.

# МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко рассказал о перспективах модернизации в Беларуси теплиц для получения овощей в межсезонный период
14 февраля 2025 13:48

Головченко рассказал о перспективах модернизации в Беларуси теплиц для получения овощей в межсезонный период

Подготовку Евразийского экономического форума обсудили в Минске
14 февраля 2025 13:47

Подготовку Евразийского экономического форума обсудили в Минске

В посёлке Усяж Смолевичского района возводят храм
14 февраля 2025 13:42

В посёлке Усяж Смолевичского района возводят храм