С начала года в Минской области произошло 187 пожаров
С начала 2025 года в Минской области произошло 187 пожаров, где погибли 22 человека. Основные причины – нарушения правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Чтобы снизить количество трагических случаев, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды. В первую очередь спасатели навещают многодетные семьи и пожилых граждан.
Многодетная семья Вербицких. Здесь воспитывают 5 ребят. От 3 лет и до 17. Поэтому на первом месте безопасность. Одно из правил этого дома – спички детям не игрушки. И про остальные важные постулаты не забывают. Поэтому сотрудники МЧС в очередной раз убедились: в этом доме все в порядке.
Татьяна Вербицкая:
Перекрываем газ, когда отходим, потому что детки маленькие. В школе им напоминают, и мы стараемся тоже это обговаривать.
Отапливают жилой дом с помощью котла. Чтобы избежать беды, необходимо правильно эксплуатировать и знать меры безопасности. Глава семьи этот экзамен сдал на отлично.
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