С начала года в Минской области произошло 187 пожаров

С начала 2025 года в Минской области произошло 187 пожаров, где погибли 22 человека. Основные причины – нарушения правил эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы снизить количество трагических случаев, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды. В первую очередь спасатели навещают многодетные семьи и пожилых граждан.