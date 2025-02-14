Головченко рассказал о перспективах модернизации в Беларуси теплиц для получения овощей в межсезонный период

Беларусь полностью обеспечила внутренний рынок отечественными огурцами в межсезонный период. Как выполняется решение правительства о реализации стратегии развития тепличного овощеводства – проверил премьер-министр во время посещения комбината хозяйства «Рассвет имени К.П. Орловского», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она предусматривает строительство и реконструкцию тепличных комбинатов. Так, благодаря модернизации комплексов потребность граждан в свежих овощах удовлетворена. Этой зимой только продажи огурцов выросли более чем в полтора раза. О промежуточных результатах масштабного проекта рассказал Роман Головченко во время рабочей поездки в Кировский район. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Есть четкий план, какие здесь теплицы модернизировать. Всего подлежит около 50 гектаров. Нам надо сделать из них 23, уже сделано. То есть это либо реконструкция, либо строительство новых. В этом году тоже определенные площади будут вводиться.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Обеспечить свое население в межсезонье своей продукцией и в условиях санкций. Если мы закупали продукцию, то она просто могла к нам не прийти, и наше население могло бы остаться без продукции. Мы сделали все для того, чтобы население не почувствовало санкционный какой-то нажим на Республику Беларусь.

Под крышей тепличного комбината почти круглосуточно горят тысячи огней. Два года назад здесь впервые внедрили светокультуру: 10 гектаров под искусственным солнцем разделили огурцы и помидоры. Внедрение новых технологий позволило собирать урожай три раза в год, а это плюс 700 тонн свежих овощей в межсезонье по доступной цене. Всего за прошлый год вырастили почти 4,3 тысячи тонн овощей защищенного грунта. Закрыли и внутреннюю потребность, и на внешние рынки поставили продукцию. Экспорт за 2024-й – 224 тысячи долларов. К слову, часть расходов на энергоносители возмещает государство. Благодаря преференциям сельхозпредприятие за год смогло сэкономить порядка миллиона рублей.