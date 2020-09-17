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Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском

17 сентября 2020 10:49
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Поколение Z. Сегодня так принято называть тех, кто пришел на смену миллениалам. Год рождения в паспорте – от 95-го. Время, когда цифровые технологии вовсю набирали обороты. А потому цифровая сеть, гаджеты – незаменимый атрибут жизни нового поколения.

Елена Сацукевич, педагог-психолог:
Особенности современного поколения – это их очень быстрое усваивание информации. Люди 80-ых и 90-ых не способны во многом угнаться за современной молодежью. И современные тенденции в образовании таковы, что надо в первую очередь заинтересовывать технологиями.

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском-1

Просидеть 45 минут на одном месте современным школьникам очень трудно – быстро развивающийся мир приучил современное поколение к постоянным изменениям. Потому важно, чтобы на уроках были не только разминки, но и современные мультимедиа – Google-карты, опросы, чаты, презентации.

Елена Сацукевич:
Надо помнить о том, что для подростков на первое место выходят значимые люди – это их сверстники. Уже не взрослые люди, к сожалению, даже не родители и не педагоги занимают главенствующее место среди влиятельных людей для подростков. Поэтому совет такой: всем педагогам, взрослым, родителям стараться соответствовать интересам своих детей.

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском-4

Еще одна особенность поколения Z – это принятие себя такими, какие они есть. Эти ребята понимают, как работает фотошоп, потому гонка за идеальными параметрами и образами, роскошной жизнью не интересует новое поколение. Куда важнее найти достоверную информацию и разобраться во всем самому и наверняка.

Ольга Ванецкая, учитель белорусского языка и литературы:
Дети находят информацию не только в учебнике, но и в интернете. Им интересно, когда на уроках им дают возможность реализовать себя как режиссера – смонтировать какой-то фильм, найти информацию, которую в учебнике нельзя прочитать, найти из первоисточника.

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском-7

Часто современных детей и подростков обвиняют, мол, много времени проводят онлайн. Но это лишь тогда, когда нет более интересного и захватывающего занятия, ради которого можно отложить любимый гаджет.

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском-10

Александр Шостов, заместитель директора по учебной работе:
Во внеурочное время заниматься своими делами, проводить творчески свое свободное время на территории школы, есть научные экспонаты, где дети могут включить какой-то креатив и фантазию. База нашей школы тесно сотрудничает с ПВТ. На базе учреждения есть класс IT.

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском-13

Есть оздоровительный центр, который включает в себя бассейн, отдельный тренажерный зал и зал хореографии. Есть еще плоскостные спортивные сооружения – это футбольное поле, мини-футбольное поле, две многопрофильные площадки, где можно играть в такие дисциплины, как баскетбол, волейбол и теннисный корт.

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском-16

Есть этажи, которые выходят на террасу, можно проводить какие-то занятия на свежем воздухе. Также есть открытые классы по географии, по астрономии, они располагаются на свежем воздухе на территории школы. Современные полностью оборудованные лаборатории по химии и биологии.

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском-19

И еще. Новое поколение трансформировало свой интерес по использованию заработка. Куда чаще средства вкладывают в себя и что-то ценное – правильную и здоровую еду, путешествия, экотовары, развивающие курсы.

Ангелина Быченкова, учащаяся:
Мы общаемся в Telegram, у нас есть свой канал, там переписываемся, сообщаем информацию друг другу. Мне кажется, необходимо проводить дополнительные кружки, изучать иностранные языки, больше внимания уделить информатике.

Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском-22

Искренность, заинтересованность в безопасности и экологии, саморазвитии и принятии себя и окружающих такими, каковы все есть, – главные особенности поколения Z. Пока цифровые дети только начинают самостоятельно строить жизнь, но ученые уже предрекают достаточно кардинальную смену ценностей и культуры потребления.

# Образование в Беларуси # общество # Елена Сацукевич # Диана Лещенко # Фотофакт # Школы Беларуси

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