Занятия по географии, астрономии проводят на свежем воздухе. Как обучают детей в одной из школ под Минском

Поколение Z. Сегодня так принято называть тех, кто пришел на смену миллениалам. Год рождения в паспорте – от 95-го. Время, когда цифровые технологии вовсю набирали обороты. А потому цифровая сеть, гаджеты – незаменимый атрибут жизни нового поколения. Елена Сацукевич, педагог-психолог:

Особенности современного поколения – это их очень быстрое усваивание информации. Люди 80-ых и 90-ых не способны во многом угнаться за современной молодежью. И современные тенденции в образовании таковы, что надо в первую очередь заинтересовывать технологиями.

Просидеть 45 минут на одном месте современным школьникам очень трудно – быстро развивающийся мир приучил современное поколение к постоянным изменениям. Потому важно, чтобы на уроках были не только разминки, но и современные мультимедиа – Google-карты, опросы, чаты, презентации. Елена Сацукевич:

Надо помнить о том, что для подростков на первое место выходят значимые люди – это их сверстники. Уже не взрослые люди, к сожалению, даже не родители и не педагоги занимают главенствующее место среди влиятельных людей для подростков. Поэтому совет такой: всем педагогам, взрослым, родителям стараться соответствовать интересам своих детей.

Еще одна особенность поколения Z – это принятие себя такими, какие они есть. Эти ребята понимают, как работает фотошоп, потому гонка за идеальными параметрами и образами, роскошной жизнью не интересует новое поколение. Куда важнее найти достоверную информацию и разобраться во всем самому и наверняка. Ольга Ванецкая, учитель белорусского языка и литературы:

Дети находят информацию не только в учебнике, но и в интернете. Им интересно, когда на уроках им дают возможность реализовать себя как режиссера – смонтировать какой-то фильм, найти информацию, которую в учебнике нельзя прочитать, найти из первоисточника.

Часто современных детей и подростков обвиняют, мол, много времени проводят онлайн. Но это лишь тогда, когда нет более интересного и захватывающего занятия, ради которого можно отложить любимый гаджет.

Александр Шостов, заместитель директора по учебной работе:

Во внеурочное время заниматься своими делами, проводить творчески свое свободное время на территории школы, есть научные экспонаты, где дети могут включить какой-то креатив и фантазию. База нашей школы тесно сотрудничает с ПВТ. На базе учреждения есть класс IT.

Есть оздоровительный центр, который включает в себя бассейн, отдельный тренажерный зал и зал хореографии. Есть еще плоскостные спортивные сооружения – это футбольное поле, мини-футбольное поле, две многопрофильные площадки, где можно играть в такие дисциплины, как баскетбол, волейбол и теннисный корт.

Есть этажи, которые выходят на террасу, можно проводить какие-то занятия на свежем воздухе. Также есть открытые классы по географии, по астрономии, они располагаются на свежем воздухе на территории школы. Современные полностью оборудованные лаборатории по химии и биологии.

И еще. Новое поколение трансформировало свой интерес по использованию заработка. Куда чаще средства вкладывают в себя и что-то ценное – правильную и здоровую еду, путешествия, экотовары, развивающие курсы. Ангелина Быченкова, учащаяся:

Мы общаемся в Telegram, у нас есть свой канал, там переписываемся, сообщаем информацию друг другу. Мне кажется, необходимо проводить дополнительные кружки, изучать иностранные языки, больше внимания уделить информатике.