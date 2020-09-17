Вакцинация против коронавируса в Беларуси: куда подавать заявки для участия

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси получил пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в Беларуси в процесс будет включено около 100 участников. Главное – получить достоверные данные об эффективности и безопасности вакцины в соответствии с представленным протоколом исследования. Учитываются и этические вопросы проведения испытания, защита прав и безопасности участников этого процесса.