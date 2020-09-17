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Вакцинация против коронавируса в Беларуси: куда подавать заявки для участия

17 сентября 2020 08:31
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси получил пакет документов для проведения клинического испытания российской вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцинация против коронавируса в Беларуси: куда подавать заявки для участия-1

Планируется, что в Беларуси в процесс будет включено около 100 участников. Главное – получить достоверные данные об эффективности и безопасности вакцины в соответствии с представленным протоколом исследования. Учитываются и этические вопросы проведения испытания, защита прав и безопасности участников этого процесса.

Вакцинация против коронавируса в Беларуси: куда подавать заявки для участия-4

Желающие принять участие в вакцинации могут подавать заявки на сайтах организаций здравоохранения, которые выбраны в качестве исследовательских центров. Их перечень на экране.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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