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Минск накрыл сильный ливень, затопило многие улицы

17 сентября 2020 08:55
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Новости Беларуси. Грозовое утро встретило 17 сентября жителей центральной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске ливень хоть и не был продолжительным, но многие улицы ушли под воду.

Минск накрыл сильный ливень, затопило многие улицы-1

Синоптики заранее объявляли оранжевый уровень опасности. Что касается наводнения на Коммунистической, как раз именно сейчас здесь ведутся работы по ремонту ливневой канализации. В воде оказалась и коммунальная техника.

Минск накрыл сильный ливень, затопило многие улицы-4

Впрочем, такая погода пришла на смену аномально жарким денькам. Например, 16 сентября в Минске был побит температурный рекорд, который продержался более 70 лет. Столбики термометров в столице показали +26,2°C.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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