Минск накрыл сильный ливень, затопило многие улицы

Новости Беларуси. Грозовое утро встретило 17 сентября жителей центральной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске ливень хоть и не был продолжительным, но многие улицы ушли под воду.

Синоптики заранее объявляли оранжевый уровень опасности. Что касается наводнения на Коммунистической, как раз именно сейчас здесь ведутся работы по ремонту ливневой канализации. В воде оказалась и коммунальная техника.