17 сентября отмечается 81-я годовщина воссоединения Западной и Восточной Беларуси

Новости Беларуси. Знаменательная дата в нашей истории. Именно 17 сентября в 1939 году был запущен процесс долгожданного объединения Беларуси в одну страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день начался освободительный поход Красной армии, придавший белорусским границам современные очертания. В то время наш народ был вынужден жить в двух разных государствах. И сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину воссоединения Западной и Восточной Беларуси.

Сейчас наша страна снова оказалась в центре геополитических событий. За сохранение единства 17 сентября в Минске выступят сторонники действующей власти, активисты, представители общественных организаций, молодежь и просто неравнодушные белорусы.

В полдень они соберутся возле посольства Польши. Запланирован митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси и в поддержку мира и безопасности.