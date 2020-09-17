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17 сентября отмечается 81-я годовщина воссоединения Западной и Восточной Беларуси

17 сентября 2020 08:11
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Новости Беларуси. Знаменательная дата в нашей истории. Именно 17 сентября в 1939 году был запущен процесс долгожданного объединения Беларуси в одну страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 сентября отмечается 81-я годовщина воссоединения Западной и Восточной Беларуси-1

В этот день начался освободительный поход Красной армии, придавший белорусским границам современные очертания. В то время наш народ был вынужден жить в двух разных государствах. И сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину воссоединения Западной и Восточной Беларуси.

17 сентября отмечается 81-я годовщина воссоединения Западной и Восточной Беларуси-4

Сейчас наша страна снова оказалась в центре геополитических событий. За сохранение единства 17 сентября в Минске выступят сторонники действующей власти, активисты, представители общественных организаций, молодежь и просто неравнодушные белорусы.

В полдень они соберутся возле посольства Польши. Запланирован митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси и в поддержку мира и безопасности.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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