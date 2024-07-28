Ильин день – начало осени. Народные приметы сулят первые заморозки и холодные ночи

Традиции наших предков расскажут о погоде все, и даже больше, рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

29 июля – Финогеев день. Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян, во многих районах начинали жать рожь. В этот день обращали внимание на следующие приметы. Если ботва у моркови поникала – это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. Лето же неуклонно приближалось к осени, птицы переставали петь. «На Афиногена и пташка задумывается», «Заря ходит – птичьи перья подбирает», – замечали люди.

С начала недели в Беларуси значительно похолодает.

30 июля – Марина с Лазарем. На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву». В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. Считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.