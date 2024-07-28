Республиканская спартакиада среди СМИ продолжается в Стайках

Праздник спорта в «Стайках»! В Республиканском центре олимпийской подготовки работники СМИ продолжают борьбу за медали в спартакиаде «Здоровье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник спорта в «Стайках»! В Республиканском центре олимпийской подготовки работники СМИ продолжают борьбу за медали в спартакиаде «Здоровье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С каждым годом турнир становится только масштабнее. В этот раз участие принимают 20 команд, а это более 500 человек. Конкуренция действительно на высоком уровне. Однако команда СТВ не затерялась. В субботу были завоеваны две медали. В дартсе среди руководителей равных не нашлось генеральному директору Александру Осенко. А бронзу в кроссе взяла режиссер Дарья Лавриненок. Сегодня коллеги посражаются за награды в перетягивании каната. Будем надеяться, что при помощи болельщиков команда СТВ сможет пополнить медальную копилку.
Николай Гончаренко, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я участвую в спартакиаде уже второй раз, в прошлом году участвовал и, к сожалению, проиграли. Заняли в итоге пятое место. Хочется провести матч-реванш, занять призовое место.
Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ ЗАО «Столичное телевидение»:
Второй день, команда опять заряжена, бодра. Мы приехали сюда не просто поучаствовать. Мы выходим, боремся, сражаемся. Хорошо в компании единомышленников проводим время, но олимпийский принцип хорош, но побеждать всегда хочется. Это азарт, такие эмоции, которые должен испытать каждый. Поэтому настраиваемся, готовимся, выходим, побеждаем.
После соревнований по перетягиванию каната, участников ожидает церемония награждения. Победители и призеры получат заслуженные награды.