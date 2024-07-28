Республиканская спартакиада среди СМИ продолжается в Стайках

Праздник спорта в «Стайках»! В Республиканском центре олимпийской подготовки работники СМИ продолжают борьбу за медали в спартакиаде «Здоровье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждым годом турнир становится только масштабнее. В этот раз участие принимают 20 команд, а это более 500 человек. Конкуренция действительно на высоком уровне. Однако команда СТВ не затерялась. В субботу были завоеваны две медали. В дартсе среди руководителей равных не нашлось генеральному директору Александру Осенко. А бронзу в кроссе взяла режиссер Дарья Лавриненок. Сегодня коллеги посражаются за награды в перетягивании каната. Будем надеяться, что при помощи болельщиков команда СТВ сможет пополнить медальную копилку.

Николай Гончаренко, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я участвую в спартакиаде уже второй раз, в прошлом году участвовал и, к сожалению, проиграли. Заняли в итоге пятое место. Хочется провести матч-реванш, занять призовое место.

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Второй день, команда опять заряжена, бодра. Мы приехали сюда не просто поучаствовать. Мы выходим, боремся, сражаемся. Хорошо в компании единомышленников проводим время, но олимпийский принцип хорош, но побеждать всегда хочется. Это азарт, такие эмоции, которые должен испытать каждый. Поэтому настраиваемся, готовимся, выходим, побеждаем.