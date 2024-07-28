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Республиканская спартакиада среди СМИ продолжается в Стайках

28 июля 2024 08:18
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Праздник спорта в «Стайках»! В Республиканском центре олимпийской подготовки работники СМИ продолжают борьбу за медали в спартакиаде «Здоровье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканская спартакиада среди СМИ продолжается в Стайках-1

С каждым годом турнир становится только масштабнее. В этот раз участие принимают 20 команд, а это более 500 человек. Конкуренция действительно на высоком уровне. Однако команда СТВ не затерялась. В субботу были завоеваны две медали. В дартсе среди руководителей равных не нашлось генеральному директору Александру Осенко. А бронзу в кроссе взяла режиссер Дарья Лавриненок. Сегодня коллеги посражаются за награды в перетягивании каната. Будем надеяться, что при помощи болельщиков команда СТВ сможет пополнить медальную копилку.

Республиканская спартакиада среди СМИ продолжается в Стайках-4

Николай Гончаренко, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я участвую в спартакиаде уже второй раз, в прошлом году участвовал и, к сожалению, проиграли. Заняли в итоге пятое место. Хочется провести матч-реванш, занять призовое место.

Республиканская спартакиада среди СМИ продолжается в Стайках-7

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ ЗАО «Столичное телевидение»:
Второй день, команда опять заряжена, бодра. Мы приехали сюда не просто поучаствовать. Мы выходим, боремся, сражаемся. Хорошо в компании единомышленников проводим время, но олимпийский принцип хорош, но побеждать всегда хочется. Это азарт, такие эмоции, которые должен испытать каждый. Поэтому настраиваемся, готовимся, выходим, побеждаем.

Республиканская спартакиада среди СМИ продолжается в Стайках-10

После соревнований по перетягиванию каната, участников ожидает церемония награждения. Победители и призеры получат заслуженные награды.

# СМИ Беларуси # общество

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