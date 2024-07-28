О работе в тяжёлой промышленности, торговле и белорусском производстве. Поговорили с Надеждой Лазаревич
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Надежда Лазаревич.
О работе в тяжелой промышленности
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы возглавляли холдинг «Бобруйскагромаш». Из Белтелерадиокомпании в машиностроение...
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Жизнь так распорядилась. Мои стремления достичь чего-то большего, проявить себя как специалиста привели меня в тяжелую промышленность, чему я безмерно рада. Благодарна нашему главе государства, который согласовал меня на эту должность. Женщинам не особо свойственна тяжелая промышленность, но мне кажется, у меня неплохо получилось.
Я три года работала в промышленном холдинге «АМКОДОР» первым замом, я уже знала, что такое промышленность. Я уже понимала, куда иду.
Самое удивительное, что на этом предприятии проблема была не в продукции, а в управленческих решениях. Нужно было навести порядок в цифрах, в экономике, в финансах. А что касается технологии, продукта, там есть очень квалифицированные специалисты.
О детстве
Александр Осенко:
Вы городской житель?
Надежда Лазаревич:
Да, относительно городской, но все детство провела у своих бабушки и дедушки. Целое лето мы там проводили, я доила коров. Каждые выходные ходили на службу, мы воцерковленная семья и близкая к сельскому хозяйству, к земле.
Бабушка с дедушкой собирали по деревням молоко, ездили с бидонами. Я в 4 утра вместе с ними ездила, у меня был свой журнал, мы записывали, мерили жирность, расписывали сколько кому заплатить. Мне это нравилось – все цифры держать под контролем.
Кем мечтала стать Надежда Лазаревич? Ответ вас удивит – подробности здесь.
Как регулируется торговля в Беларуси?
Надежда Лазаревич:
Торговля – двигатель прогресса, только спрос побуждает стремление что-то новое произвести. Очень важно нам в торговле своевременно предложить продукт, качественно его продать.
Александр Осенко:
А как регулируете? Столько сетей у нас.
Надежда Лазаревич:
Потребители больше регулируют в части спроса. Смотрим, чтобы был ассортимент, белорусский ассортимент. Мы работаем с сетями, чтобы все было у них и аккуратно, и чисто. Сети постоянно на контроле.
О семье
Александр Осенко:
На семью времени хватает?
Надежда Лазаревич:
Нет, семья у меня обделена.
Александр Осенко:
А на кухню дома?
Надежда Лазаревич:
Да, в 5 утра. Первое, второе, в недавнем прошлом еще компот всегда присутствовал у нас в доме. Сейчас дочка выросла, ей компот не нужен, обходимся без компота.
Александр Осенко:
Во сколько заканчивается рабочий день?
Надежда Лазаревич:
В 8-9 вечера. На работу к 8, хотя начинается рабочий день в 9.
О развитии сельского хозяйства
Александр Осенко:
В Минском районе есть сельские хозяйства?
Надежда Лазаревич:
Да, у нас есть два колхоза, у наших субъектов колхозы, их 28.
Александр Осенко:
Насколько я знаю, вы помогаете и ферму строить.
Надежда Лазаревич:
В Минской области – да. По поручению главы государства мы отстроили в этом году определенное количество ферм, профинансировали. Бюджет Минска имеет профицит, каждый год определенная сумма нашего дохода уходит в республиканский бюджет для поддержки нужных и важных вещей.
Александр Осенко:
Тезис Путина, когда он к нам приезжал.
Надежда Лазаревич:
Чисто. Бальзам на душу. Я своему коллеге, который отвечает за ЖКХ, сказала, что вот минута славы. Гордитесь, но не расслабляйтесь.
О Белорусском союзе женщин
Надежда Лазаревич:
Это мое волеизъявление. Я пришла на «Бобруйскагромаш», хотела чувствовать, чем город живет. Меня познакомили с женщинами. Удивительно, что там союз женщин еще и воцерковленный. Вышла с инициативой, что давайте создавать объединенку белорусского союза женщин промышленности. Мы для себя выбрали три важных проекта. Это поддержка династий промышленных, каждый сентябрь проводим этот конкурс. Второе мероприятие – поем песни ко Дню Великой Отечественной войны. Третье – на Новый год ездим в детские дома с подарками. Мы придумали такой проект, сейчас его двигаем, мы этих детей завезли на наши заводы, с ними встретились директора, мы показали, что там делают. Сказали, в каких профессиях мы нуждаемся. Наши директора направляют по направлению, детей берут к себе, дети получают наставника.
Рецепт жизни настоящей белоруски Надежды Лазаревич
Александр Осенко:
Рецепт жизни от настоящей белоруски – Надежды Лазаревич.