О работе в тяжёлой промышленности, торговле и белорусском производстве. Поговорили с Надеждой Лазаревич

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Надежда Лазаревич. О работе в тяжелой промышленности Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы возглавляли холдинг «Бобруйскагромаш». Из Белтелерадиокомпании в машиностроение...

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Жизнь так распорядилась. Мои стремления достичь чего-то большего, проявить себя как специалиста привели меня в тяжелую промышленность, чему я безмерно рада. Благодарна нашему главе государства, который согласовал меня на эту должность. Женщинам не особо свойственна тяжелая промышленность, но мне кажется, у меня неплохо получилось. Я три года работала в промышленном холдинге «АМКОДОР» первым замом, я уже знала, что такое промышленность. Я уже понимала, куда иду. Самое удивительное, что на этом предприятии проблема была не в продукции, а в управленческих решениях. Нужно было навести порядок в цифрах, в экономике, в финансах. А что касается технологии, продукта, там есть очень квалифицированные специалисты. О детстве Александр Осенко:

Вы городской житель?

Надежда Лазаревич:

Да, относительно городской, но все детство провела у своих бабушки и дедушки. Целое лето мы там проводили, я доила коров. Каждые выходные ходили на службу, мы воцерковленная семья и близкая к сельскому хозяйству, к земле. Бабушка с дедушкой собирали по деревням молоко, ездили с бидонами. Я в 4 утра вместе с ними ездила, у меня был свой журнал, мы записывали, мерили жирность, расписывали сколько кому заплатить. Мне это нравилось – все цифры держать под контролем. Кем мечтала стать Надежда Лазаревич? Ответ вас удивит – подробности здесь. Как регулируется торговля в Беларуси? Надежда Лазаревич:

Торговля – двигатель прогресса, только спрос побуждает стремление что-то новое произвести. Очень важно нам в торговле своевременно предложить продукт, качественно его продать. Александр Осенко:

А как регулируете? Столько сетей у нас. Надежда Лазаревич:

Потребители больше регулируют в части спроса. Смотрим, чтобы был ассортимент, белорусский ассортимент. Мы работаем с сетями, чтобы все было у них и аккуратно, и чисто. Сети постоянно на контроле. О семье Александр Осенко:

На семью времени хватает?

Надежда Лазаревич:

Нет, семья у меня обделена. Александр Осенко:

А на кухню дома? Надежда Лазаревич:

Да, в 5 утра. Первое, второе, в недавнем прошлом еще компот всегда присутствовал у нас в доме. Сейчас дочка выросла, ей компот не нужен, обходимся без компота. Александр Осенко:

Во сколько заканчивается рабочий день? Надежда Лазаревич:

В 8-9 вечера. На работу к 8, хотя начинается рабочий день в 9. О развитии сельского хозяйства Александр Осенко:

В Минском районе есть сельские хозяйства? Надежда Лазаревич:

Да, у нас есть два колхоза, у наших субъектов колхозы, их 28. Александр Осенко:

Насколько я знаю, вы помогаете и ферму строить.

Надежда Лазаревич:

В Минской области – да. По поручению главы государства мы отстроили в этом году определенное количество ферм, профинансировали. Бюджет Минска имеет профицит, каждый год определенная сумма нашего дохода уходит в республиканский бюджет для поддержки нужных и важных вещей. Александр Осенко:

Тезис Путина, когда он к нам приезжал. Надежда Лазаревич:

Чисто. Бальзам на душу. Я своему коллеге, который отвечает за ЖКХ, сказала, что вот минута славы. Гордитесь, но не расслабляйтесь. О Белорусском союзе женщин