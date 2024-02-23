Все районы Брестской области приступили к весенним полевым работам. Аграрии рассказали о посевной

Новости Беларуси. Все районы Брестской области приступили к весенним полевым работам. Еще с начала февраля в регионе установился устойчивый плюс на термометре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии пашут поля, вносят минеральные и органические удобрения, обрабатывают землю под будущий сев – все это основа для щедрого урожая. На Брестчине техосмотр прошла уже почти половина техники, даже сократили на две недели срок – готовность до 1 марта. А одно из хозяйств вошло в сев.

Плуг разрезает почву – медлить нельзя. Когда календарь все-таки врет. Этот день называют в хозяйстве самым теплым в феврале – выше +10 °C. Чем не весна? Механизатор Виктор Денисюк ориентируется в полях по GPS-навигации. Дело не в маршруте, а в точности земледелия. Плуг взбивает землю строго по параметрам, а борозда ровная как струна.

Виктор Денисюк, механизатор филиала «Комаровка Агро» сельхозпредприятия «Батчи»:

Сейчас уже раньше вышли – погода позволяет. А бывало, в середине марта выходишь – снег еще лежит. Все зависит от погоды, условий. Раньше вспашем, потом будет полегче сеять.

На соседнем поле вносят минеральные удобрения – хлористый калий позволит сформироваться крепкому стеблю. Разбрасыватель с говорящим названием «Хозяин» отечественного производства. Доверили Денису Петрочуку – в профессию пришел вслед за братом и отцом. Освоил умный бортовой компьютер – все настройки под рукой.