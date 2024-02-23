Все районы Брестской области приступили к весенним полевым работам. Аграрии рассказали о посевной
Новости Беларуси. Все районы Брестской области приступили к весенним полевым работам. Еще с начала февраля в регионе установился устойчивый плюс на термометре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии пашут поля, вносят минеральные и органические удобрения, обрабатывают землю под будущий сев – все это основа для щедрого урожая. На Брестчине техосмотр прошла уже почти половина техники, даже сократили на две недели срок – готовность до 1 марта. А одно из хозяйств вошло в сев.
Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.
Плуг разрезает почву – медлить нельзя. Когда календарь все-таки врет. Этот день называют в хозяйстве самым теплым в феврале – выше +10 °C. Чем не весна? Механизатор Виктор Денисюк ориентируется в полях по GPS-навигации. Дело не в маршруте, а в точности земледелия. Плуг взбивает землю строго по параметрам, а борозда ровная как струна.
Виктор Денисюк, механизатор филиала «Комаровка Агро» сельхозпредприятия «Батчи»:
Сейчас уже раньше вышли – погода позволяет. А бывало, в середине марта выходишь – снег еще лежит. Все зависит от погоды, условий. Раньше вспашем, потом будет полегче сеять.
На соседнем поле вносят минеральные удобрения – хлористый калий позволит сформироваться крепкому стеблю. Разбрасыватель с говорящим названием «Хозяин» отечественного производства. Доверили Денису Петрочуку – в профессию пришел вслед за братом и отцом. Освоил умный бортовой компьютер – все настройки под рукой.
В хозяйстве «Комаровка Агро» минеральными удобрениями запаслись на 2/3, а вот под весеннюю потребность – на все 100. Аналогичная ситуация с запасами и по области.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Земля буквально дышит под ногами. Юго-запад в очередной раз говорит сам за себя – брестские аграрии первыми в стране взялись за полевые работы. Рекордно теплая погода может привести и к рекордно ранним срокам сева яровых.
Подробнее – в видеоматериале.