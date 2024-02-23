В Минске прошла культурно-патриотическая акция «Мы вместе – голосуй, Заводской!». Она стартовала с автопробега, который пролегал через урочище Благовщина и Партизанский проспект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие собрало порядка 300 человек. Перед минчанами выступили лидеры общественных объединений и партий района. Обсудили важные события, которые происходят в нашей стране, также говорили об особенностях электоральной кампании.

Владимир Коноваленко, житель Минска:

Голосовать прежде всего надо за стабильность в стране, процветание. Так как это будет голосование, это будет выбор народа, и мы будем выбирать, куда будет двигаться наша страна, как мы будем двигаться и с кем.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:

Мы хотим сказать, насколько важно быть рядом в своей стране, насколько важно прийти в единый день голосования, 25 февраля, и отдать свой голос за кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва, в местные Советы депутатов, в частности город Минск, это Минский городской Совет депутатов 29-го созыва.