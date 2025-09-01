В Минздраве напомнили о недопустимости оказания медуслуг без лицензии

Небезопасная красота. Минздрав информирует, что участились случаи оказания медуслуг без соответствующей лицензии, особенно в сфере косметологии и физиотерапии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто решил обратиться к таким «специалистам», рискуют здоровьем, поскольку многие псевдоспециалисты не имеют медицинского образования, используют незарегистрированные препараты, а также оборудование и изделия медицинского назначения, не разрешенные к применению в Беларуси. Важно помнить, что предпринимательская деятельность в сфере медицины без лицензии – это нарушение, которое предусматривает административную или уголовную ответственность.

Ирина Киреева, начальник управления контроля медицинской деятельности Министерства здравоохранения Беларуси:

Мы видим, что такие виды деятельности часто осуществляются в приспособленных помещениях, порой даже на дому. Специалистами, которые не имеют специального образования, квалификации, опыта. Зачастую, это даже вообще не медицинские специалисты. Применяются лекарственные препараты, которые незарегистрированы в нашей стране, изделия медицинского назначения и медицинское оборудование, которые неразрешены к применению в Республике Беларусь.

Перед обращением за медицинской помощью нужно убедиться, что учреждение или специалист действительно имеют право оказывать такие услуги. Проверить это можно в Едином реестре лицензий. Если информации о лицензии нет, значит она не выдавалась. Это особенно важно, когда речь идет о предпринимателях и юрлицах. Для медработников и всех заинтересованных подробная информация о лицензировании размещена на официальном сайте Минздрава.