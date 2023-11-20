Ёлки, новогодние игрушки, гирлянды – в Минске началась предпраздничная торговля

Новости Беларуси. Зеленые красавицы, новогодние украшения, сувениры и сладкие угощения – в столице развернулась предпраздничная торговля. Приобрести продукцию можно во всех универмагах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На полках широкий ассортимент товаров. Он превышает уже 2 000 наименований. Праздничное настроение у покупателей создает антураж. Дизайнеров магазинов вдохновили зимние сказки, легенды – все то, что придает празднику волшебные нотки. При входе в торговые центры минчан и гостей столицы встречают персонажи Нового года и символ наступающего.