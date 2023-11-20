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Ёлки, новогодние игрушки, гирлянды – в Минске началась предпраздничная торговля

20 ноября 2023 14:22
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Новости Беларуси. Зеленые красавицы, новогодние украшения, сувениры и сладкие угощения – в столице развернулась предпраздничная торговля. Приобрести продукцию можно во всех универмагах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На полках широкий ассортимент товаров. Он превышает уже 2 000 наименований. Праздничное настроение у покупателей создает антураж. Дизайнеров магазинов вдохновили зимние сказки, легенды – все то, что придает празднику волшебные нотки. При входе в торговые центры минчан и гостей столицы встречают персонажи Нового года и символ наступающего.

Кстати, 2024 год, согласно восточному календарю, год Дракона.

Ёлки, новогодние игрушки, гирлянды – в Минске началась предпраздничная торговля-1

Кирилл Довгель, заместитель заведующего секцией столичного универмага:
Широкий ассортимент. В этом году у нас представлено огромное количество товаров: свечки, хлопушки, игрушки, бенгальские огни, шарики стеклянные, пластиковые, венки, различные украшения. Также в наличии достаточное количество искусственных елок.

По традиции будет работать городская ярмарка. В канун праздника она развернется у Дворца спорта. Дополнительной локацией определен район Северного берега. Здесь можно будет попробовать блюда на фуд-корте, выпечку и тематические рождественские напитки.

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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