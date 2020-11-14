Спускал на птиц все сэкономленные деньги. Как белорусский селекционер стал разводить необычные породы голубей?

Новости Беларуси. Полет фантазии селекционеров может заставить голубей носить корону, павлиний хвост, капюшон, кудряшки, жить с такими необычными пропорциями или клювом, непригодным для выкармливания птенцов. Все ради новых причудливых пород, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. В мире на данный момент их известно более 800. Белорусская пока одна-единственная. Это минский березовый голубь. Для голубеводов каждая порода как национальное достояние. Сегодня расскажем, как выводится новая белорусская порода голубей.

Сейчас голубятни – экзотика. Но в детстве Дмитрия держать этих птиц было очень модно. Свою первую пару голубей он завел еще мальчишкой. Тогда голубиной охотой увлекались едва ли не в каждом втором дворе. Для многих разведение голубей было семейной традицией.

Только вот беречь пернатых питомцев приходилось как зеницу ока. На своих голубей Дмитрий Дмитриевич спускал все сэкономленные на школьных обедах деньги.

Впрочем, это была не редкость. В знаменитом фильме, кстати, снимались голуби-павлины.

Дмитрий Холодинский, голубевод:

1965-1968 год, у нас на улице было, по-моему, 137 домов, в домах человек 50 держали голубей. Представляете, что это такое? И в основном молодежь. Такие законы были приняты. К примеру, живешь ты живешь за 100 метров от меня, держишь голубей, я живу здесь. Ты голубя выпустил, он ко мне сел, я его забрал. И, пожалуйста, или плати выкуп, или я этого голубя могу понести на рынок, продать. Опять же, твой голубь улетел, где-нибудь заночевал на крыше, я залез, его цап-царап. Все – уже мой, или плати выкуп, а то еще может и не отдать тот, кто поймал. Разводили, гоняли, они летали, кувыркались. Тем более у молодежи, вот у меня в классе человек 15 было пацанов, из них семь держали голубей.

В 1981 Дмитрий «подбил» белорусских голубеводов участвовать во Всесоюзной выставке птиц и голубей. Оказалось, стоило не только на других посмотреть, но и себя показать. Вот, что писали газеты того времени.

«Но наибольший успех был у голубей, представленных Дмитрием Холодинским. Его турманы, желтогрудые, статные, буйно цветнохвостые поразили не только зрителей, но и жюри своим изяществом, стройностью и красотой оперения; 4 малые, 5 больших серебряных, 2 малые серебряные и 2 бронзовые медали – это большой успех молодого голубевода». Голуби вернулись титулованными. Из 30 пернатых участников 29 получили оценку жюри.

Дмитрий Холодинский:

Республика Беларусь до 1982 года не имела своей породы голубей. Как я считаю, это культура нации. Во всем мире, в каждом государстве разводят голубей. Почетно для меня – практически всю птицу, которая возилась, при отборе я играл немалую роль. Мы очень удачно свозили, и потом, когда мы были на выставке, подошли казахи. Зашел разговор, хотя наши голуби оценились, казах один говорит: «Да у вас ничего своего нету».

И Дмитрий всерьез занялся описанием стандарта единственной белорусской породы голубей – минская березовая. Эти голуби адаптированы к белорусской погоде и очень привязаны к дому. Их легко узнаешь – белоснежные, с крылышками, как у березки. Впрочем, мастей сейчас всего пять: шоколадная, мраморная, гречаная и гречано-березовая. А вот это – новый оттенок.

Яна Шипко, корреспондент:

В руках у Дмитрия классический представитель, шоколадный, породы минский березовый, а эта голубка – желто-березовая, новая разновидность, пятая в Беларуси. Это практически мать с дочкой. Получилась она из-под николаевского желто-белохвостого и минской березовой. Это прошлогодняя голубка, поздняя, я ее оставил, потому что эта масть даже не шоколадная, а больше перебитая с мраморным. Получить новый вид – многолетняя работа. Но для Дмитрия Холодинского – это дело всей жизни. О родословной и особенностях каждого своего голубка он может рассказывать бесконечно.

Дмитрий Холодинский:

Я вывел это практически с желтожарого тульского и черного тупатого, кишиневского. Вот, можно сказать, мой результат работы. У него хохолок, клюв немножко длиннее, фигура отличается. В принципе, у нас это еще не идеальные фигуры, с ними надо работать. Но, я считаю, голова у этого голубенка очень даже приличная. У него клювик довольно-таки коротенький, толстенький. И сам по себе – масть очень интересная. Хотя это не шедевр, к которому я стремлюсь и которого я хочу вывести. Но его масть, рисунок уже соответствуют породе.

Плюс-минус полторы сотни голубей сейчас держит Дмитрий. Сколько точно, не считает. Говорят, примета плохая. А может, все проще? Какая разница, ведь каждая ведь птица по-своему любима. Многие выхоженные Дмитрием от болезней голубки уже принесли по нескольку птенцов. – Хлопотно за голубями ухаживать?

– Все хлопотно, но когда получаешь удовольствие, все хлопоты уходят.

Есть тут и спортивные голуби, но все больше – декоративные. Капуцины с шикарными капюшонами из перьев, белоснежные статные, бородуны. Дилетанту всех пород и не отличишь.

Яна Шипко:

Я уже потерялась в многообразии голубей, но вот это у нас белорусский бородун. Время с птицами летит незаметно. Между тем, у Дмитрия не только живая коллекция голубей. По фарфоровым экземплярам можно изучать географию.

Дмитрий Холодинский:

Статуэтка эта сразу послевоенная, может и довоенная, Минского фаянсового завода. Что самое смешное, статуэтка досталась от моей тети, сестры отца, она работала на этом заводе. Среди множества дорогих статуэток самая ценная для коллекционера вот эта – простенькая чугунная.

Дмитрий Холодинский:

Это мне подарили голубеводы Челябинска. В 1990 году была Всесоюзная выставка в Москве, челябинцы своей делегацией решили, какая коллекция голубей им понравилась больше всего. Выращенные Дмитрием голуби-чемпионы ни разу не возвращались без наград с многочисленных выставок. Яна Шипко:

По всему Союзу ездили с голубями и даже дальше?

Дмитрий Холодинский:

До 2006 года включительно я не пропустил ни одной конкурсной выставки. На каждую породу есть стандарт, и если проводятся выставки, даже в Минске, по минскому березовому выставляли один раз 17 человек. Каждый выставляет, и твой голубь становится чемпионом. А вот за что любит Дмитрий именно этих птиц, так это за их романтику и верность.