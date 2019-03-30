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Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских

30 марта 2019 17:15
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Новости Беларуси. О подкормке растений, рассказали в программе «Плюс-минус»

Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских-1

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Зачастую, несмотря на все наши усилия, рассада никак не хочет расти.

Как же заставить самую капризную рассаду радовать нас мощным ростом?

Молоко является ценным диетическим продуктом для питания человека, но и для растения оно также незаменимо.

Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских-4

Всего лишь 50 миллилитров молока на пол-литра воды обеспечит растению комплекс питательных веществ. Если растения находятся в дефиците освещения, не вытянулисьочень подойдёт сахарная подкормка.

Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских-7

Чайная ложка сахара на пол-литра воды обеспечит растение необходимым питанием. Очень ценной подкормкой является использование янтарной кислоты. Раствором янтарной кислоты, состоящим из 1 таблетки, можно и поливать, и опрыскивать растения.

Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских-10

Дрожжи – источник целого комплекса незаменимых активных веществ для растений. Дрожжевая подкормка поможет тогда, когда растениям необходимо усилить и активировать рост.

Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских-13

Вместо прессованных дрожжей можно взять и сухие. В этом случае количество дрожжей должно быть уменьшено в 2 раза и на пол-литра нужно положить половину чайной ложки.

Благодаря этим подкормкам, вы всегда будете иметь крепкую и здоровую рассаду.

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# Растения и цветы # общество # Иван Русских

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