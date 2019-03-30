Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских

Новости Беларуси. О подкормке растений, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. О подкормке растений, рассказали в программе «Плюс-минус».
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Зачастую, несмотря на все наши усилия, рассада никак не хочет расти.
Как же заставить самую капризную рассаду радовать нас мощным ростом?
Молоко является ценным диетическим продуктом для питания человека, но и для растения оно также незаменимо.
Всего лишь 50 миллилитров молока на пол-литра воды обеспечит растению комплекс питательных веществ. Если растения находятся в дефиците освещения, не вытянулись – очень подойдёт сахарная подкормка.
Чайная ложка сахара на пол-литра воды обеспечит растение необходимым питанием. Очень ценной подкормкой является использование янтарной кислоты. Раствором янтарной кислоты, состоящим из 1 таблетки, можно и поливать, и опрыскивать растения.
Дрожжи – источник целого комплекса незаменимых активных веществ для растений. Дрожжевая подкормка поможет тогда, когда растениям необходимо усилить и активировать рост.
Вместо прессованных дрожжей можно взять и сухие. В этом случае количество дрожжей должно быть уменьшено в 2 раза и на пол-литра нужно положить половину чайной ложки.
Благодаря этим подкормкам, вы всегда будете иметь крепкую и здоровую рассаду.
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