Молоко и ещё 3 рецепта подкормки рассады от Ивана Русских

Новости Беларуси. О подкормке растений, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Зачастую, несмотря на все наши усилия, рассада никак не хочет расти.

Как же заставить самую капризную рассаду радовать нас мощным ростом?

Молоко является ценным диетическим продуктом для питания человека, но и для растения оно также незаменимо.