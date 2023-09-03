На юго-востоке Турции упал метеорит

Новости Турции. Завораживающие кадры из Турции. Там на юго-востоке страны упал метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свидетелями происходящего стали жители сразу нескольких провинций. По словам очевидцев, горящие обломки осветили небо так, что ночь на несколько секунд превратилась в день. Момент падения метеорита запечатлели видеорегистраторы и камеры мобильных телефонов. Необычными кадрами местные жители наперебой делятся в социальных сетях.