Следим за погодой в пятницу. Народные приметы на первую неделю апреля

В этот день, уверяли старожилы, просыпались домовые, а потому все старались подшутить друг над другом.

5 апреля – Никон. Это был день «генеральной» уборки в доме и саду. Наблюдали 5 апреля и за приметами. Если тёплый день, а ночью – заморозки, то, значит, погода в апреле будет хорошая. А если первый весенний гром слышится, а снег ещё не сошёл – впереди холодное лето.

Заморозки во вторник, но днём – до +10. Синоптики рассказали о погоде на неделю