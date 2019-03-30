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Следим за погодой в пятницу. Народные приметы на первую неделю апреля

30 марта 2019 17:05
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Новости Беларуси. 1 апреля по народному календарю день Дарьи, рассказали в программе «Плюс-минус»

В этот день, уверяли старожилы, просыпались домовые, а потому все старались подшутить друг над другом.

Поговорка «Первое апреля никому не верю» пошла именно оттуда.

Следим за погодой в пятницу. Народные приметы на первую неделю апреля-1

3 апреля – Кирилл Катаник. По народным приметам, если у восходящего солнца лучи жёлтые – жди хорошей погоды. Если гроза – год урожайным будет.

Следим за погодой в пятницу. Народные приметы на первую неделю апреля-4

5 апреля – Никон. Это был день «генеральной» уборки в доме и саду. Наблюдали 5 апреля и за приметами. Если тёплый день, а ночью – заморозки, то, значит, погода в апреле будет хорошая. А если первый весенний гром слышится, а снег ещё не сошёл – впереди холодное лето.

Заморозки во вторник, но днём – до +10. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода в Беларуси # общество

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