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В Швеции неизвестный открыл огонь по прохожим

30 апреля 2025 07:45
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Чрезвычайное происшествие в Швеции. Неизвестный открыл огонь по прохожим. Жертвами нападения стали три человека. Трагедия произошла в городе Уппсала, который находится недалеко от столицы страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции неизвестный открыл огонь по прохожим-2

По словам очевидцев, мужчина в маске успел сделать около 10 выстрелов по людям, после чего скрылся с места преступления на электросамокате. Полиция проводит масштабную операцию по поиску подозреваемого. Пока ни личность, ни мотивы нападавшего неизвестны.

Я видела, как мимо проезжали полицейские машины, а потом мне стали звонить родные, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Я живу в центре Уппсалы, и мне не очень приятно осознавать, что можно оказаться жертвой нападения посреди улицы.

В Швеции неизвестный открыл огонь по прохожим-4

Власти не исключают версию теракта. В Уппсале в это время проходил местный фестиваль, на который съезжаются тысячи людей со всей страны. В целях обеспечения безопасности было приостановлено движение поездов.

# ЧП # Новости Швеции

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