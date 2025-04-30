Чрезвычайное происшествие в Швеции. Неизвестный открыл огонь по прохожим. Жертвами нападения стали три человека. Трагедия произошла в городе Уппсала, который находится недалеко от столицы страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, мужчина в маске успел сделать около 10 выстрелов по людям, после чего скрылся с места преступления на электросамокате. Полиция проводит масштабную операцию по поиску подозреваемого. Пока ни личность, ни мотивы нападавшего неизвестны.

Я видела, как мимо проезжали полицейские машины, а потом мне стали звонить родные, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Я живу в центре Уппсалы, и мне не очень приятно осознавать, что можно оказаться жертвой нападения посреди улицы.