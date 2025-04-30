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Захарова рассказала про появление надписи «Россия рулит» на автомобиле Лаврова в Рио

30 апреля 2025 07:38
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Захарова рассказала про появление надписи «Россия рулит» на автомобиле Лаврова в Рио-0

В Сети появились фотографии автомобильных номеров кортежа министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро.  На номере автомобиля, где ехал глава МИД РФ, на португальском языке есть надпись «СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро», а ниже по-русски написано «Россия рулит». Об этом пишет РИА Новости.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, надпись появилась в силу творческого подхода коллег, находящихся за рулем. Цель – «отметить, что фактически за рулем наши», пояснила дипломат.

На фоне распространения указанных фото в социальных сетях было принято решение рассказать о подлинности кадров, добавила Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова # Сергей Лавров

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