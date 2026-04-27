Замминистра труда и соцзащиты рассказал о гарантиях для белорусов в Чернобыльской зоне

Постчернобыльский Ренессанс. Где самая высокая рождаемость? Социальные факторы развития южных регионов страны. И почему здесь нет места стереотипам? Пул экспертов обсудил белорусское созидание на возрожденных после аварии на ЧАЭС территориях.

Олег Токун, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Я бы говорил не о льготах, а о гарантиях для тех людей, которые сегодня работают, занимаются восстановлением этих территорий. В первую очередь, я бы хотел сказать о гарантиях в трудовой сфере.

Во-первых, это сокращенная продолжительность рабочей недели. У нас рабочая неделя – 40 часов. Если мы говорим о тех, кто работает на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской электростанции, то это 35 рабочих часов. Люди трудятся там в особых, более вредных условиях, чем, например, в Минске. Поэтому наверняка им нужно и отдохнуть побольше.

В зависимости от категории территорий, на которые работают наши люди, и отпуск увеличен. Это может быть или 37 дней отдыха, или 44 календарных дня. Напомню, что у нас у всех с вами основной трудовой отпуск – это 24 календарных дня.