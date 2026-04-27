Замминистра труда и соцзащиты рассказал о гарантиях для белорусов в Чернобыльской зоне
Постчернобыльский Ренессанс. Где самая высокая рождаемость? Социальные факторы развития южных регионов страны. И почему здесь нет места стереотипам? Пул экспертов обсудил белорусское созидание на возрожденных после аварии на ЧАЭС территориях.
Кирилл Казаков, СТВ:
Какие льготы есть?
Олег Токун, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Я бы говорил не о льготах, а о гарантиях для тех людей, которые сегодня работают, занимаются восстановлением этих территорий. В первую очередь, я бы хотел сказать о гарантиях в трудовой сфере.
Во-первых, это сокращенная продолжительность рабочей недели. У нас рабочая неделя – 40 часов. Если мы говорим о тех, кто работает на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской электростанции, то это 35 рабочих часов. Люди трудятся там в особых, более вредных условиях, чем, например, в Минске. Поэтому наверняка им нужно и отдохнуть побольше.
В зависимости от категории территорий, на которые работают наши люди, и отпуск увеличен. Это может быть или 37 дней отдыха, или 44 календарных дня. Напомню, что у нас у всех с вами основной трудовой отпуск – это 24 календарных дня.
Олег Токун:
Для тех, кто впервые заключает на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, контракт на 5 лет (это касается педагогических работников, работников культуры, медицинских работников, ветработников и ряда других специалистов), выплачивается единовременное пособие при заключении контракта 200 базовых величин. Более того, если вы отработали 5 лет и заключаете еще один контракт на следующие 5 лет, то единовременное пособие выплачивается еще раз, только уже в размере 300 базовых величин.
Хотел бы затронуть вопрос о том, как мы помогаем семьям. В свое время было принято решение, что отпуск по беременности и родам для мамы будет составлять на тех территориях не 126 календарных дней, как для всех, а 146. Причем он будет наступать не с 30-й недели беременности, а с 27-й недели. При этом больничный лист оплачивается в 100 % размере от среднего заработка, начиная с первого дня.
И самое важное – пособие на ребенка в возрасте до 3 лет выплачивается в размере 150 % от обычного размера пособия. Если сегодня мама на территориях, не загрязненных последствиями аварии, получает где-то 1000 рублей на одного ребенка, то здесь – 1 500 рублей.
Какие средства были вложены в устранение последствий аварии на ЧАЭС? Гриц назвал цифру – она поражает.