Эксперты связывают текущие геополитические кризисы с ситуацией на аграрных рынках

Эксперты прямо связывают текущие геополитические кризисы с ситуацией на аграрных рынках. Об этом говорили в Москве на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности» под эгидой ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, ближневосточное обострение и последовавший энергетический кризис ударили по производству удобрений, а значит, и по урожаям в разных частях мира. И на этом фоне Беларусь – один из ключевых игроков. Страна обеспечивает около пятой части мирового рынка калийных удобрений.

Более того, способна усиливать свои позиции за счет кооперации с Россией и использования совместной логистической инфраструктуры. Причем речь идет не только о сырье, но и о поставках техники, что формирует комплексный вклад в устойчивость аграрного производства.

Но сама тема продовольствия в этом контексте – это лишь часть общей картины. Речь идет уже о трансформации всей системы международной безопасности. Прежняя архитектура фактически демонтирована: усиливается военная активность НАТО у границ Союзного государства, растет санкционное давление, а инструменты международного права все чаще игнорируются.

Ответом на эти вызовы становится поиск новых форматов взаимодействия. В рамках Союзного государства при участии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина уже принята Концепция безопасности, подписан Договор о гарантиях и формируется единое оборонное пространство. Этот опыт, как подчеркивают эксперты, может стать моделью и для других интеграционных объединений Евразии.

Беларусь продвигает и собственные инициативы. Генеральный секретарь ОДКБ обратил внимание на проект Евразийской хартии многообразия и многополярности. По сути, это попытка задать правила для мира, где центров силы становится больше, а конфликты не должны быть нормой.