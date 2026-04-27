Эксперты связывают текущие геополитические кризисы с ситуацией на аграрных рынках

Эксперты прямо связывают текущие геополитические кризисы с ситуацией на аграрных рынках. Об этом говорили в Москве на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности» под эгидой ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты прямо связывают текущие геополитические кризисы с ситуацией на аграрных рынках. Об этом говорили в Москве на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности» под эгидой ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По их словам, ближневосточное обострение и последовавший энергетический кризис ударили по производству удобрений, а значит, и по урожаям в разных частях мира. И на этом фоне Беларусь – один из ключевых игроков. Страна обеспечивает около пятой части мирового рынка калийных удобрений.
Более того, способна усиливать свои позиции за счет кооперации с Россией и использования совместной логистической инфраструктуры. Причем речь идет не только о сырье, но и о поставках техники, что формирует комплексный вклад в устойчивость аграрного производства.
Но сама тема продовольствия в этом контексте – это лишь часть общей картины. Речь идет уже о трансформации всей системы международной безопасности. Прежняя архитектура фактически демонтирована: усиливается военная активность НАТО у границ Союзного государства, растет санкционное давление, а инструменты международного права все чаще игнорируются.
Ответом на эти вызовы становится поиск новых форматов взаимодействия. В рамках Союзного государства при участии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина уже принята Концепция безопасности, подписан Договор о гарантиях и формируется единое оборонное пространство. Этот опыт, как подчеркивают эксперты, может стать моделью и для других интеграционных объединений Евразии.
Беларусь продвигает и собственные инициативы. Генеральный секретарь ОДКБ обратил внимание на проект Евразийской хартии многообразия и многополярности. По сути, это попытка задать правила для мира, где центров силы становится больше, а конфликты не должны быть нормой.
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Аналитика – дело интимное. Все-таки мы все национально ориентированные. Нашими заказчиками и создателями являются руководители национальных государств. Обмениваться информацией напрямую без их санкций сложно, через их санкцию – долго.
В связи с этим такая горизонтальная структура сложна. Может быть, был бы смысл создать при секретариате какую-то аналитическую структуру, куда командировать аналитиков, которые там бы работали на постоянной основе. У нас нет окончательного видения этого вопроса, и ни у кого нельзя взять и заимствовать даже опыт.
При этом ключевой вопрос – как принимать решения в такой сложной системе. И здесь на первый план выходит аналитика. Сегодня недостаточно просто обмениваться данными, необходимо выстраивать единую систему управления информацией, развивать образовательные платформы и обеспечивать прямую связь аналитики с центрами принятия решений.
Еще один уровень – интеграционный. Уже реализуется дорожная карта взаимодействия СНГ, ОДКБ и ШОС. Документ, подписанный минувшей осенью в Пекине, закрепляет курс на формирование новой евразийской архитектуры безопасности. С упором не только на военную, но и на экономическую и гуманитарную составляющие. И в этом контексте становится очевидно: от того, насколько эффективно сегодня работают агросектор, промышленность и логистические цепочки, напрямую зависит устойчивость гораздо более масштабной системы – глобальной безопасности.