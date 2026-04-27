Какие средства были вложены в устранение последствий аварии на ЧАЭС? Гриц назвал цифру – она поражает

Постчернобыльский Ренессанс. Где самая высокая рождаемость? Социальные факторы развития южных регионов страны. И почему здесь нет места стереотипам? Пул экспертов обсудил белорусское созидание на возрожденных после аварии на ЧАЭС территориях.

Отселились организованно и неорганизованно из 30-километровой зоны поражения, по моим данным, порядка 400 тысяч людей. Половина этих людей – это несовершеннолетние. Возникает вопрос: этих людей надо было бросить? Одна жизнь ребенка является бесценной. Речь идет о тысячах людей! Это один аспект.

Георгий Гриц, экономический аналитик: Сейчас реализуется седьмая государственная программа по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и всего из бюджета была потрачена сумма эквивалентная 20 миллиардам долларов США. В целом необходима сумма порядка 260 миллиардов. То есть средств, которые потратил бюджет, недостаточно. Вопрос, насколько эффективно.

Георгий Гриц:

Второй аспект – концептуальный подход, парадигма нашей философии по отношению к этому району. Мы пошли по диаметрально другому пути, чем наши южные соседи – Украина. Они фактически изолировали этот район и сконцентрировали 80 % всех затрат на двух составляющих. Первая составляющая – это изолировать два саркофага, саму Чернобыльскую атомную электростанцию. Второй – это социальные выплаты и подобные выплаты для пострадавшего населения – 80 %.

Кстати, экспертные оценки, которые делали европейцы и антикоррупционное бюро, оценили объем мертвых душ и те выплаты, которые не были подтверждены по факту, – четверть от суммы социальных выплат. Люди на крови наживались.

У нас философия совершенно другая. Мы отошли от реабилитации к восстановлению. Мы восстановили промышленность Советского Союза. Мы сделали новый образ промышленности. И эти районы – это новый образ. Там и наука, и мелиорация совершенно другая, удобрения, семеноводство другое. То есть мы фактически ввели в оборот земли, которые без влияния государства должны быть не приспособлены для хозяйственной деятельности.