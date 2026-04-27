Во всех регионах Беларуси приступили к высадке картофеля

В Беларуси посеяна половина всех яровых культур. Аграрии укладываются в сроки, причем не в ущерб технологиям – все ради обеспечения продовольственной безопасности страны. Ближе всех к завершению работ Гродненская и Брестская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скидок на снег, град, дожди и сильный ветер никто не делает. Параллельно с севом хозяйства уделяют должное внимание подкормке озимых и многолетних трав, внесению органики. Во всех регионах уже приступили к высадке картофеля. Всего же в стране под эту культуру отведено 22 тысячи гектаров. Как заботятся об урожае уже сейчас – репортаж Кристины Протосовицкой.

На всю страну – единицы такой техники. С помощью этого 8-метрового агрегата высаживают до 30 гектаров картофеля за день. Трактор – как борт корабля. Механизатор по мониторам из кабины отслеживает не только траекторию движения. Комплекс позволяет одновременно вносить жидкие удобрения, рыхлить почву, обрабатывать клубни против вредителей и болезней, окучивать и формировать гребень – и все это за одну проходку. Фермерскому хозяйству «Фортуна» в Барановичском районе – более 30 лет, на протяжении которых возделывают картофель. В 2026 году предстоит засадить 290 гектаров. Уже справились с третью площадей. На этот сезон отобрали два сорта. При выборе всегда в приоритете – вкусовые качества и сохранность. В прошлом сезоне урожайность картофельных гектаров составила 570 центнеров, а это в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет – в поиске самых эффективных способов выращивания и в строгом соблюдении технологий.

Евгений Шиманец, главный агроном фермерского хозяйства «Фортуна»:

Агрономическая служба ведет контроль за посадкой картофеля – контролируется глубина посадки, расстояние между клубнями. 17 сантиметров глубина и расстояние 24,5-25.

Секретами аграрной фортуны щедро делятся с коллегами – на протяжении 10 лет фермерское хозяйство проводит семинары для картофелеводов совместно с белорусскими учеными. Съезжаются представители России, Германии, Польши. Полезный контент постоянно обновляется и в тик-токе, где собралось целое сообщество аграриев. В эти дни делятся и актуальным – сложными климатическими вызовами. Как соблюсти агрономические сроки в таких условиях? Андрей Панчковский, консультант фермерского хозяйства «Фортуна»:

Несмотря на такие сложные погодные условия (как вы видите, за полчаса погода три раза поменялась, сейчас светит солнце, только что шел снег), картофель надо посадить в оптимальные сроки. Почва сегодня на 100 % готова. Каждый год мы испытываем дефицит по влаге.