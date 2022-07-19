Замминистра сельского хозяйства: «Убрано 57 тысяч гектаров всех зерновых»

Новости Беларуси. Беларусь на пороге массовой уборки зерновых. В 2022 году в стране рассчитывают на 9 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас аграрии заняты, собирают озимый ячмень. По стране обработано более 70 % площадей этой культуры. Средняя урожайность превышает 52,5 центнера с гектара.

В 2022 году госзаказ продовольственного зерна определен в размере более 800 тысяч тонн. На сегодня в стране убрано 52 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы, гречихи и проса. Это 2,4 % к уборочной площади. Массовая уборка в южных регионах начнется уже на следующей неделе.