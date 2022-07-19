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Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во 2-й больнице Минска

19 июля 2022 12:43
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Новости Беларуси. Для здоровья сердец. Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во второй больнице Минска. Он оборудован по последнему слову техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во 2-й больнице Минска-1

И в уникальном центре уже прооперировали порядка десяти человек. Все они сейчас хорошо себя чувствуют и готовятся к выписке, ведь время пребывания в больнице после подобных манипуляций – всего несколько дней. В целом ангиографический комплекс предназначен для лечения пациентов со сложными нарушениями ритма и проводимости.

Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во 2-й больнице Минска-4

Лариса Худякова, пациентка 2-й городской клинической больницы Минска:
12 июля меня прооперировали. Денис Александрович хорошо провел операцию. Хорошо чувствую себя, собираюсь на выписку.

Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во 2-й больнице Минска-7

Денис Пилант, заведующий отделением 2-й городской клинической больницы Минска:
Наша специфика работы – пациенты со сложными нарушениями ритма. Это в первую очередь брадиаритмия, тахиаритмия. Брадиаритмия – это редкий пульс. Таким пациентам мы чаще всего устанавливаем электрокардиостимулятор и другие виды имплантируемых устройств. Тахиаритмия – это та патология, которая требует устранения очагов аритмии, чаще всего это абляция очагов аритмии, то есть прижигание. Также есть заморозка очагов аритмии.

Во второй больнице столицы это уже второй такой кабинет. Первый работает с 2018 года. С того времени благодаря высокотехнологичным вмешательствам спасено более 2 000 жизней.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Лариса Худякова # Денис Пилант # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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