Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во 2-й больнице Минска

Новости Беларуси. Для здоровья сердец. Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во второй больнице Минска. Он оборудован по последнему слову техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в уникальном центре уже прооперировали порядка десяти человек. Все они сейчас хорошо себя чувствуют и готовятся к выписке, ведь время пребывания в больнице после подобных манипуляций – всего несколько дней. В целом ангиографический комплекс предназначен для лечения пациентов со сложными нарушениями ритма и проводимости.

Лариса Худякова, пациентка 2-й городской клинической больницы Минска: 12 июля меня прооперировали. Денис Александрович хорошо провел операцию. Хорошо чувствую себя, собираюсь на выписку.

Денис Пилант, заведующий отделением 2-й городской клинической больницы Минска:

Наша специфика работы – пациенты со сложными нарушениями ритма. Это в первую очередь брадиаритмия, тахиаритмия. Брадиаритмия – это редкий пульс. Таким пациентам мы чаще всего устанавливаем электрокардиостимулятор и другие виды имплантируемых устройств. Тахиаритмия – это та патология, которая требует устранения очагов аритмии, чаще всего это абляция очагов аритмии, то есть прижигание. Также есть заморозка очагов аритмии.

Во второй больнице столицы это уже второй такой кабинет. Первый работает с 2018 года. С того времени благодаря высокотехнологичным вмешательствам спасено более 2 000 жизней.