Какие нарушения выявили во время уборочной МВД и МЧС?

Новости Беларуси. Беларусь на пороге массовой уборки зерновых. В 2022 году в стране рассчитывают на 9 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас аграрии заняты собирают озимый ячмень. По стране обработано более 70 % площадей этой культуры. Средняя урожайность превышает 52,5 центнера с гектара.

Вместе с аграриями в «горячий» сезон активно работают сотрудники МВД и МЧС. Особое внимание – безопасности. Милиция и спасатели инспектируют места уборки и хранения зерна, а также проверяют технику, задействованную в кампании.

Константин Руц, заместитель начальника управления милиции общественной безопасности МВД Беларуси: Сотрудники милиции, конечно, работают совместно с представителями местных исполнительных и распорядительных органов на местах в регионах. Соответственно, проводятся рейдовые мероприятия. К сожалению, есть факты недобросовестного исполнения служебных обязанностей со стороны наших аграриев. В целом хотелось бы отметить, что высокий уровень дисциплинированности наших аграриев, по нашей линии, по линии милиции. Нарушений, связанных с нарушением правил безопасности эксплуатации транспортных средств, в том числе и так называемых хищений, стало на порядок меньше.

Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Нами сегодня обследовано порядка 7,5 тысяч объектов за период уборочной кампании. Недостатки действительно выявлялись, связанные больше с противопожарным режимом, с неисправностью теплогенерирующего агрегата. Что касается сельскохозяйственной техники, это оборудование с исправными искрогасителями и первичными средствами пожаротушения.

Сработать аграрии должны в срок и без потерь, от этого зависит и продовольственная безопасность. Для качественной и оперативной работы хозяйства и сельхозорганизации обеспечены всем необходимым.