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Замминистра обороны России: у нас довольно серьёзный накоплен опыт локальных вооруженных конфликтов, мы им делимся

05 сентября 2020 13:10
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются Армейские международные игры-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Замминистра обороны России: у нас довольно серьёзный накоплен опыт локальных вооруженных конфликтов, мы им делимся-1

Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России:
Проводя такие конкурсы мы, во-первых, делимся мастерством друг с другом, наращиваем свой потенциал, делимся опытом. И, конечно, мы знакомимся, общаемся. Сейчас мы видим, какие эмоции у военнослужащих разных государств. Конечно, надо еще подчеркнуть: если в Российской Федерации у нас довольно серьезный накоплен опыт локальных вооруженных конфликтов, в той же Сирийской Арабской Республике, мы этим опытом тоже со своими братскими вооруженными силами, с кем мы общаемся и проводим соревнования, делимся.   

# Беларусь-Россия # общество # Юнус-Бек Евкуров # Фотофакт

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