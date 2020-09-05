Замминистра обороны России: у нас довольно серьёзный накоплен опыт локальных вооруженных конфликтов, мы им делимся

Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России:

Проводя такие конкурсы мы, во-первых, делимся мастерством друг с другом, наращиваем свой потенциал, делимся опытом. И, конечно, мы знакомимся, общаемся. Сейчас мы видим, какие эмоции у военнослужащих разных государств. Конечно, надо еще подчеркнуть: если в Российской Федерации у нас довольно серьезный накоплен опыт локальных вооруженных конфликтов, в той же Сирийской Арабской Республике, мы этим опытом тоже со своими братскими вооруженными силами, с кем мы общаемся и проводим соревнования, делимся.