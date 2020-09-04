К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?

Новости Беларуси. Некоторые одиозные Telegram-каналы навязчиво предлагают белорусам отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные действия могут привести к коммунальному коллапсу, примеров тому в современной истории немало.

Аргументы тех, кто круглосуточно помогает нам в быту, и яркие примеры из-за рубежа – в следующем материале.

Я могу ответить лично за себя: я плачу жировку.

Я не понимаю, как не оплачивать. У нас убирают, очень хорошо убирают – чисто. Почему не оплачивать? Каждый труд должен быть оплачиваемым.

Удивительная логика: заставить людей не оплачивать услуги ЖКХ и таким образом подорвать экономику страны. Но что будет с жителями городов, где система коммунального хозяйства не сможет работать в нормальном режиме?

Василий Шашок, генеральный директор Государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»:

Не будут платить, я говорю, как любой продавец товара, мы тогда останавливаем предоставление этой услуги. Что после этого наступает? Человек утром поднимается – электричества в доме нет, кран открыл – воды нет ни холодной, ни горячей. Извините меня, пошел по нужде – там тоже ничего нет. Что он делает? Выходит к лифту – он не работает. Вышел на улицу – мусор не вывезен, там вонь. При сегодняшней ситуации это распространение болезней и так далее от того, что улучшается эпидемиологическая обстановка. Я не знаю, на что люди надеются, призывая не платить. Гендиректор ЖКХ области рассказал, как убирают Минск после акций протеста Что же ожидает граждан вместо того комфорта, к которому мы привыкли?

Париж в феврале 2020 года. Мусорные горы, стаи крыс под ногами прохожих. Знаменитая забастовка мусорщиков превратила жизнь горожан в настоящие мучения.

Боливийская Кочабамба. Еще в феврале ее жители просто задыхались от запаха переполненных мусорных баков.

Куча мусора. Они не понимают людей, которые здесь находятся. Уже даже черви завелись. Нам очень тяжело так жить, мы можем заболеть из-за испарений.

Мусор невыносимый, как вы можете заметить. Он уже является жутким очагом инфекций.

Прошлым летом Рим задыхался под завалами мусорных отходов.

Это опасно, потому что там есть крысы, чайки. Мне это не нравится. Рим красивый город, но они делают его непригодным для жизни.

Нам пришлось сменить вход в магазин, потому что мусор достиг тротуара.

Афины. Саботаж работы коммунальной службы в 2013 году стал серьезным испытанием для людей. Вице-премьер ответил на призывы не оплачивать коммунальные услуги Как будут отапливаться квартиры? Кто придет на помощь, если лифт застрянет между этажами? Откуда в кране взяться горячей воде, если люди перестанут оплачивать счета? На эти вопросы реформаторы из Telegram ответа не дают. Хотят ли белорусы, чтобы наши города пережили коммунальный коллапс?

Я гражданин республики. Я считаю, это нужно.