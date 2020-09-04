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К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?

04 сентября 2020 20:15
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Новости Беларуси. Некоторые одиозные Telegram-каналы навязчиво предлагают белорусам отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные действия могут привести к коммунальному коллапсу, примеров тому в современной истории немало.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-1

Аргументы тех, кто круглосуточно помогает нам в быту, и яркие примеры из-за рубежа – в следующем материале.   

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-4

Я могу ответить лично за себя: я плачу жировку.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-7

Я не понимаю, как не оплачивать. У нас убирают, очень хорошо убирают – чисто. Почему не оплачивать? Каждый труд должен быть оплачиваемым.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-10

Удивительная логика: заставить людей не оплачивать услуги ЖКХ и таким образом подорвать экономику страны. Но что будет с жителями городов, где система коммунального хозяйства не сможет работать в нормальном режиме?  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-13

Василий Шашок, генеральный директор Государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»:  
Не будут платить, я говорю, как любой продавец товара, мы тогда останавливаем предоставление этой услуги. Что после этого наступает?  

Человек утром поднимается – электричества в доме нет, кран открыл – воды нет ни холодной, ни горячей. Извините меня, пошел по нужде – там тоже ничего нет. Что он делает? Выходит к лифту – он не работает. Вышел на улицу – мусор не вывезен, там вонь. При сегодняшней ситуации это распространение болезней и так далее от того, что улучшается эпидемиологическая обстановка. Я не знаю, на что люди надеются, призывая не платить.  

Гендиректор ЖКХ области рассказал, как убирают Минск после акций протеста

Что же ожидает граждан вместо того комфорта, к которому мы привыкли?  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-16

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-18

Париж в феврале 2020 года. Мусорные горы, стаи крыс под ногами прохожих. Знаменитая забастовка мусорщиков превратила жизнь горожан в настоящие мучения.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-21

Боливийская Кочабамба. Еще в феврале ее жители просто задыхались от запаха переполненных мусорных баков.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-24

Куча мусора. Они не понимают людей, которые здесь находятся. Уже даже черви завелись. Нам очень тяжело так жить, мы можем заболеть из-за испарений.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-27

Мусор невыносимый, как вы можете заметить. Он уже является жутким очагом инфекций.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-30

Прошлым летом Рим задыхался под завалами мусорных отходов.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-33

Это опасно, потому что там есть крысы, чайки. Мне это не нравится. Рим красивый город, но они делают его непригодным для жизни.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-36

Нам пришлось сменить вход в магазин, потому что мусор достиг тротуара.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-39

Афины. Саботаж работы коммунальной службы в 2013 году стал серьезным испытанием для людей.  

Вице-премьер ответил на призывы не оплачивать коммунальные услуги

Как будут отапливаться квартиры? Кто придет на помощь, если лифт застрянет между этажами? Откуда в кране взяться горячей воде, если люди перестанут оплачивать счета? На эти вопросы реформаторы из Telegram ответа не дают. Хотят ли белорусы, чтобы наши города пережили коммунальный коллапс?  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-42

Я гражданин республики. Я считаю, это нужно.  

К чему приведёт неуплата услуг ЖКХ, к которой призывают белорусов?-45

Мы все оплачиваем и будем оплачивать. Мы очень любим Беларусь нашу чистую, красивую, процветающую и цветущую. Нам очень хорошо здесь живется, мы никуда не хотим. И власть менять тоже.  

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Василий Шашок # Фотофакт

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