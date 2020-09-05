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«За Беларусь!» В каких городах на этих выходных пройдут патриотические акции

05 сентября 2020 12:19
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Новости Беларуси. «За Беларусь!» Эти два понятных каждому слова сегодня объединяют тысячи жителей нашей страны, тех, кто выступает за независимость, стабильность и спокойствие в государстве. Белорусы продолжают организовывать акции в поддержку родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За Беларусь!» В каких городах на этих выходных пройдут патриотические акции-1

«За Беларусь!» В каких городах на этих выходных пройдут патриотические акции-3

К патриотическому марафону присоединяются десятки населенных пунктов. Мероприятия пройдут в самых разных форматах. Самыми ранними оказались велосипедисты – утром велопробеги стартовали в Островце, Чаусах и Брагине. Торжественно и ярко эту субботу проведут жители Мстиславля – 5 сентября здесь отмечают День города.

«За Беларусь!» В каких городах на этих выходных пройдут патриотические акции-6

«За Беларусь!» В каких городах на этих выходных пройдут патриотические акции-8

Многочисленные патриотические акции запланированы в малых городах и поселках. Немало мероприятий пройдут в спортивном формате.

«За Беларусь!» В каких городах на этих выходных пройдут патриотические акции-11

Свою гражданскую позицию выскажут и автолюбители. Во многих городах страны пройдут автопробеги. Червень, Пуховичи, Старые Дороги, Любань – колонны машин под развевающимися государственными флагами проедут по центральным улицам городов и белорусских деревень.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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