«За Беларусь!» В каких городах на этих выходных пройдут патриотические акции

Новости Беларуси. «За Беларусь!» Эти два понятных каждому слова сегодня объединяют тысячи жителей нашей страны, тех, кто выступает за независимость, стабильность и спокойствие в государстве. Белорусы продолжают организовывать акции в поддержку родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К патриотическому марафону присоединяются десятки населенных пунктов. Мероприятия пройдут в самых разных форматах. Самыми ранними оказались велосипедисты – утром велопробеги стартовали в Островце, Чаусах и Брагине. Торжественно и ярко эту субботу проведут жители Мстиславля – 5 сентября здесь отмечают День города.

Многочисленные патриотические акции запланированы в малых городах и поселках. Немало мероприятий пройдут в спортивном формате.