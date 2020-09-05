От Кургана Славы стартовал масштабный автопробег «За Беларусь!»

Новости Беларуси. Масштабный автопробег «За Беларусь!» стартовал 5 сентября от Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабный автопробег «За Беларусь!» стартовал 5 сентября от Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автомарафон станет одной из самых массовых подобных акций в стране. Об участии заявили около 600 автомобилистов. За два дня они побывают во всех 33 районах Минской области. В каждом пункте остановки участники организуют эстафету передачи друг другу белорусского флага.
Запланированный маршрут составит 1 200 километров. От Кургана Славы стартуют 20 первых машин с жителями Смолевичского района. Они направятся в Жодино, где передадут эстафету местным автомобилистам, те в свою очередь – борисовчанам.