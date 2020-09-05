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Вадим Денисенко: мы готовы провести «Снайперский рубеж» среди женских команд

05 сентября 2020 13:12
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Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие взяли золото в конкурсе «Снайперский рубеж» на Армейских международных играх-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вадим Денисенко: мы готовы провести «Снайперский рубеж» среди женских команд-1

Конкурс проходил под Брестом. На заключительном этапе участники состязались в «Снайперском биатлоне». Каждый должен был пройти полосу препятствий и поразить мишени из трех видов оружия: пистолета, автомата и винтовки.  

Вадим Денисенко: мы готовы провести «Снайперский рубеж» среди женских команд-4

Борьба в этом испытании стала решающей в итоговом распределении мест всего соревнования.

Вадим Денисенко: мы готовы провести «Снайперский рубеж» среди женских команд-7

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
30-километровый марш, поиск объекта, налет – это самые интересные моменты, которые… все показали, насколько это все хорошо. Поэтому я рад, что этот конкурс остался у нас. И если останется, на следующий год у нас есть еще некоторые идеи, которые мы хотим там развить.

Вадим Денисенко: мы готовы провести «Снайперский рубеж» среди женских команд-10

Наши дамы. Наверное, это было украшением всего этого. Мы для себя сделали основный вывод: мы будем заявляться на следующий год. Мы готовы провести «Снайперский рубеж» среди женских команд.

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Вадим Денисенко: мы готовы провести «Снайперский рубеж» среди женских команд-13

На брестском полигоне состязались военнослужащие из семи стран. Помимо хозяев конкурса, свои команды представили Армения, Вьетнам, Россия, Сербия, Таджикистан и Узбекистан. Серебро завоевала сборная Узбекистана, на третьей ступени пьедестала – команда России.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Вадим Денисенко # Фотофакт

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