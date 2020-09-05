Вадим Денисенко: мы готовы провести «Снайперский рубеж» среди женских команд

Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие взяли золото в конкурсе «Снайперский рубеж» на Армейских международных играх-2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс проходил под Брестом. На заключительном этапе участники состязались в «Снайперском биатлоне». Каждый должен был пройти полосу препятствий и поразить мишени из трех видов оружия: пистолета, автомата и винтовки.

Борьба в этом испытании стала решающей в итоговом распределении мест всего соревнования.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

30-километровый марш, поиск объекта, налет – это самые интересные моменты, которые… все показали, насколько это все хорошо. Поэтому я рад, что этот конкурс остался у нас. И если останется, на следующий год у нас есть еще некоторые идеи, которые мы хотим там развить.

Наши дамы. Наверное, это было украшением всего этого. Мы для себя сделали основный вывод: мы будем заявляться на следующий год. Мы готовы провести «Снайперский рубеж» среди женских команд. Замминистра обороны России: у нас довольно серьёзный накоплен опыт локальных вооруженных конфликтов, мы им делимся