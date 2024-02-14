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Новый детсад с бассейном и особой системой проветривания открыли в Бобруйске

14 февраля 2024 07:04
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Детский сад на 230 мест открыли в Бобруйске. В нем есть бассейн, а особая вентиляционная система позволяет не открывать окна для проветривания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый детсад с бассейном и особой системой проветривания открыли в Бобруйске-1

Новый объект расположен в самом сердце молодого микрорайона, на территории которого проживает более полутора тысяч детей. Треть из них – дошкольного возраста.

Новый детсад с бассейном и особой системой проветривания открыли в Бобруйске-4

Анастасия Силина, жительница Бобруйска:
Садика очень не хватало. Когда ребенку к исполнению 3 лет близилось, нам приходилось ездить в 63-й сад, не совсем было удобно. И мы прямо очень ждали открыться нового сада, тем более рядышком, возле нашего дома.

Новый детсад с бассейном и особой системой проветривания открыли в Бобруйске-7

Для детей созданы все необходимые условия. Есть гимнастический, спортивный, музыкальный залы, а также центр народных ремесел. Организовано 12 групп. С сентября на базе учреждения начнет работать пункт коррекционно-педагогической помощи для детей с нарушением речи. Уже сейчас 30 % посетителей сада – малыши из многодетных семей.

# Детские сады в Беларуси # общество

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