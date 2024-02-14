Новый детсад с бассейном и особой системой проветривания открыли в Бобруйске

Детский сад на 230 мест открыли в Бобруйске. В нем есть бассейн, а особая вентиляционная система позволяет не открывать окна для проветривания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый объект расположен в самом сердце молодого микрорайона, на территории которого проживает более полутора тысяч детей. Треть из них – дошкольного возраста.

Анастасия Силина, жительница Бобруйска:

Садика очень не хватало. Когда ребенку к исполнению 3 лет близилось, нам приходилось ездить в 63-й сад, не совсем было удобно. И мы прямо очень ждали открыться нового сада, тем более рядышком, возле нашего дома.