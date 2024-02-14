ТРК «Мир» в Беларуси исполняется 30 лет – поздравления направил Президент
30 лет на медиарынке Содружества Независимых Государств. Именно столько сегодня исполняется с момента создания представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наших коллег со знаковой датой поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Именно сейчас работа журналистов, которые готовы отстаивать позицию страны и словом, и делом, имеет особую ценность. Благодаря новостным материалам и документальным проектам, сотрудников телерадиокомпании о жизни Беларуси, ее людях и достижениях знают в странах Содружества Независимых Государств.
Постепенно филиал развивался, становился интереснее, а телевизионная семья «Мира» пополнялась новыми сотрудниками. Сегодня в работе свыше 100 высококвалифицированных специалистов, новейшее оборудование и даже собственная FM-частота. Новости и программы «Мира» смотрят миллионы зрителей. Первые материалы журналистов выходили в эфире ОРТ. А в 1995-м зрители увидели первый телемост между Москвой и Минском. Страны Содружества связала спутниковая связь. А спустя еще два года зазвучали голоса журналистов и на радиоволнах.