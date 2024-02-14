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От мастер-классов до чайной церемонии – в БГУ проходит «Неделя Китая»

14 февраля 2024 07:59
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Об этикете, семейных традициях и обычаях празднования китайского Нового года – «Неделя Китая» проходит в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От мастер-классов до чайной церемонии – в БГУ проходит «Неделя Китая»-1

Студенты из КНР делятся своими историями, рассказывают о национальных блюдах и костюмах. С традициями Китая гостей и преподавателей журфака также знакомят через каллиграфию.

От мастер-классов до чайной церемонии – в БГУ проходит «Неделя Китая»-4

Чэнь Чжэхао, студентка факультета журналистики БГУ:
В Китае га Новый год нужно написать это слово, потому что это lucky – удача.

От мастер-классов до чайной церемонии – в БГУ проходит «Неделя Китая»-7

Ольга Горбач, преподаватель факультета журналистики БГУ:
Поскольку у нас очень глубокие отношения с КНР, то, конечно, много белорусских студентов, чтобы они могли еще больше познать культуру Китая, они дружат между собой, знакомятся с какими-то традициями. Даже празднование Нового года и Год Дракона для них – это тоже по-новому. Даже мастер-классы сегодня подготовили, чтобы они могли поучаствовать в этом.

От мастер-классов до чайной церемонии – в БГУ проходит «Неделя Китая»-10

Программу культурного форума подготовили при поддержке белорусско-китайского медиацентра. Факультет тесно сотрудничает с несколькими университетами КНР.

От мастер-классов до чайной церемонии – в БГУ проходит «Неделя Китая»-13

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
У нашего факультета очень тесные и добрые связи традиционно с рядом китайских университетов, у нас действуют совместные программы: 2+2, магистерские программы, программа четырехлетнего пребывания китайских студентов в Беларуси. Такое сотрудничество у нас налажено с Хэнаньским университетом, Чанчуньским, сейчас ведет переговоры с Даляньским университетом о возможности развития этих программ.

От мастер-классов до чайной церемонии – в БГУ проходит «Неделя Китая»-16

Завершением встречи, посвященной культуре Китая, стала чайная церемония. Для китайцев это традиционный напиток, а его приготовление – древнейший ритуал.

# Беларусь-Китай # общество

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