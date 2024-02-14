От мастер-классов до чайной церемонии – в БГУ проходит «Неделя Китая»

Об этикете, семейных традициях и обычаях празднования китайского Нового года – «Неделя Китая» проходит в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты из КНР делятся своими историями, рассказывают о национальных блюдах и костюмах. С традициями Китая гостей и преподавателей журфака также знакомят через каллиграфию.

Чэнь Чжэхао, студентка факультета журналистики БГУ:

В Китае га Новый год нужно написать это слово, потому что это lucky – удача.

Ольга Горбач, преподаватель факультета журналистики БГУ:

Поскольку у нас очень глубокие отношения с КНР, то, конечно, много белорусских студентов, чтобы они могли еще больше познать культуру Китая, они дружат между собой, знакомятся с какими-то традициями. Даже празднование Нового года и Год Дракона для них – это тоже по-новому. Даже мастер-классы сегодня подготовили, чтобы они могли поучаствовать в этом.

Программу культурного форума подготовили при поддержке белорусско-китайского медиацентра. Факультет тесно сотрудничает с несколькими университетами КНР.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

У нашего факультета очень тесные и добрые связи традиционно с рядом китайских университетов, у нас действуют совместные программы: 2+2, магистерские программы, программа четырехлетнего пребывания китайских студентов в Беларуси. Такое сотрудничество у нас налажено с Хэнаньским университетом, Чанчуньским, сейчас ведет переговоры с Даляньским университетом о возможности развития этих программ.