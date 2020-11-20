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Президент Беларуси о предприятиях: некоторые предлагают перемены – «это не надо, продадим», но мы пошли другим путем

20 ноября 2020 08:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает, что благодаря поддержке государства в стране удалось сохранить многие предприятия и коллективы. Об этом он заявил 20 ноября, посещая ОАО «Гомсельмаш», сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые нам предлагают перемены и реформы – «это не надо, продадим». Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило.

Александр Лукашенко заверил, что государство и далее будет готово подставить плечо и «Гомсельмашу», и другим предприятиям, но им также необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам.   

В этом плане главе государства доложили, что за последние полтора года на «Гомсельмаше» примерно в три раза сократились складские запасы, идут продажи. Аналогичная позитивная тенденция отмечается и в Гомельской области в целом.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко

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