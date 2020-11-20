«Купила хлеб и в нём оказалась какая-то странная железная штучка». Что делать, если вы приобрели некачественный продукт?

Мы покупаем продукты в магазине буквально каждый день. Иногда недобросовестные продавцы подсовывают нам просроченную и даже испорченную продукцию. Бывает, что покупатель приносит домой рыбу «с душком» или протухшее мясо. Так было и у нашей героини. Причем, не единожды.

Екатерина Кобус:

Я встречалась с некачественными продуктами питания довольно часто. Недавней историей была ситуация, когда я купила хлеб и в нем оказалась какая-то странная железная штучка. Еще ситуация недавно со мной произошла, когда я купила просроченный зефир. Слава богу, удалось урегулировать эту ситуацию, и мне вернули деньги.

После того, как покупка совершена, но вылилась в досаду и горькое разочарование, порядок действий определяет закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Дарина Гулюта, председатель правления Городского общества защиты потребителей:

В случае, если потребитель приобрел некачественный продукт питания, необходимо обратиться, в первую очередь, к продавцу, зафиксировать свое обращение в книге замечаний и предложений, если продавец на месте не возвращает деньги. Кроме того, потребителю необходимо обратиться в управление торговли администрации района, на территории которого находится данный торговый объект, а также обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии, на территории которого находится торговый объект.

Что делать в случае, если чек не сохранился? Как доказать, что товар был куплен именно в этом магазине и можно ли его вернуть без чека? Захар Ладутько, адвокат:

Без чека вернуть некачественный продукт немного сложнее, чем с чеком, но все-таки это возможно. В первую очередь необходимо обратить внимание на упаковку, в которой был куплен некачественный продукт, на этикетку, где указано наименование магазина, также на показания свидетелей, которые рядом присутствовали, возможно, близкий родственник, друг, товарищ, который может подтвердить, что был куплен некачественный товар именно в этом магазине. Также мы можем посмотреть транзакции с карточки.

Вернуть некачественный продукт можно даже в случае, если вы не сразу обнаружили, что с ним что-то не то. Дарина Гулюта:

Можно потребовать возврата денежной суммы за товар, даже если вы частично его употребили. В случае, если после употребления был причинен вред здоровью потребителя, необходимо обязательно зафиксировать в медицинском учреждении, от чего было отравление. Также потребитель имеет право требовать, помимо суммы возврата за товар, возмещение суммы причиненного вреда.