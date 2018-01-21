Заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа: «Беларусь одна из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь»

Новости Вьетнама. Груз в пострадавшие от тайфуна районы Вьетнама доставили белорусские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вьетнама. Груз в пострадавшие от тайфуна районы Вьетнама доставили белорусские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня борт, сопровождаемый МЧС, совершил посадку в аэропорту Камрань.
Он находится в провинции Кхань Хоа, в которой больше всего разрушений. Там же состоялась торжественная церемония передачи груза.
Нгуен Дак Тай, заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа (Вьетнам):
Беларусь стала одной из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь. Мы благодарны и будем помнить это всегда. Ведь общий ущерб огромный, только в нашей провинции он составляет 700 миллионов долларов.
Груз сформировали в Минске 19 января. Продукты питания, теплые вещи, одеяла, палатки и электростанция – на сумму более 300 тысяч рублей.
Во Вьетнаме из-за тропических тайфунов в ноябре 2017 года под водой оказались более ста тысяч домов. Погибли около 100 человек, по оценкам правительства всего от стихии пострадали свыше 4 миллионов жителей.