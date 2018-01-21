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Заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа: «Беларусь одна из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь»

21 января 2018 14:21
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Новости Вьетнама. Груз в пострадавшие от тайфуна районы Вьетнама доставили белорусские спасатели,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа: «Беларусь одна из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь»-1

Сегодня борт, сопровождаемый МЧС, совершил посадку в аэропорту Камрань.

Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам

Он находится в  провинции Кхань Хоа, в которой больше всего разрушений.  Там же состоялась торжественная церемония передачи груза.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа: «Беларусь одна из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь»-4

Нгуен Дак Тай, заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа (Вьетнам):
Беларусь стала одной из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь. Мы благодарны и будем помнить это всегда. Ведь общий ущерб огромный, только в нашей провинции он составляет 700 миллионов долларов.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа: «Беларусь одна из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь»-6

Груз сформировали в Минске 19 января. Продукты питания, теплые вещи, одеяла, палатки и электростанция  – на сумму  более 300 тысяч рублей. 

Заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа: «Беларусь одна из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь»-8

Во Вьетнаме из-за тропических тайфунов в ноябре 2017 года  под водой оказались более ста тысяч домов. Погибли около 100 человек, по оценкам правительства всего  от стихии пострадали свыше  4 миллионов жителей.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа: «Беларусь одна из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь»-10

Заместитель председателя Народного комитета провинции Кхань Хоа: «Беларусь одна из первых стран, которая оказала нам гуманитарную помощь»-12

# общество # Фотофакт # Беларусь-Вьетнам # Нгуен Дак Тай

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