Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам

Новости Беларуси. Груз в постадавшие от тайфуна районы Вьетнама доставили белорусские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 января борт в сопровождении МЧС сделал посадку в аэропорту Камрань.

Он находится в провинции Кханьхоа, в которой больше всего разрушений. Там же состоялась торжественная церемония передачи груза.

Напомним, он был сформирован в Минске 19 января: продукты питания, теплые вещи, одеяла, палатки и электростанция – всего на сумму более 300 тысяч рублей.

Во Вьетнаме из-за тропических тайфунов в ноябре 2017 года под водой оказались более 100 тысяч домов. Погибли около 100 человек, по оценкам правительства всего от стихии пострадали свыше 4 миллионов жителей.