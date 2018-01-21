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Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам

21 января 2018 11:30
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Новости Беларуси. Груз в постадавшие от тайфуна районы Вьетнама доставили белорусские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 января борт в сопровождении МЧС сделал посадку в аэропорту Камрань.

Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам-1

Он находится в провинции Кханьхоа, в которой больше всего разрушений. Там же состоялась торжественная церемония передачи груза.

Напомним, он был сформирован в Минске 19 января: продукты питания, теплые вещи, одеяла, палатки и электростанция – всего на сумму более 300 тысяч рублей.

Во Вьетнаме из-за тропических тайфунов в ноябре 2017 года под водой оказались более 100 тысяч домов. Погибли около 100 человек, по оценкам правительства всего от стихии пострадали свыше 4 миллионов жителей.

# общество # Фотофакт # Беларусь-Вьетнам

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