«Необходимость назрела давно»: детская стоматологическая поликлиника открылась в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле 16 тысяч детей получили собственную стоматологическую поликлинику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Филиал рассчитан на обслуживание новых микрорайонов города.

Новостройки традиционно богаты на юное населения. До этого детям приходилось делить поликлинику со взрослыми. Теперь в современных кабинетах за здоровьем детских зубов будут следить сразу семь врачей. В сутки они смогут принять до 70 маленьких пациентов.

Вера Костюченко, житель Гомеля: Детская поликлиника отдельно от взрослых – это очень хорошо. Меньше очереди, и больше стоматологов здесь будет.

Василий Жогло, главный врач Гомельской центральной городской стоматологической поликлиники:

Необходимость назрела давно. Это очень важное социальное событие для нас. В последнее время активно идет застройка и заселение новых жилых микрорайонов.

К слову, помимо бюджетной помощи для ремонта и оборудования поликлиники, использовали и средства, заработанные врачами. Так называемый медицинский туризм получает всё большую популярность в Беларуси. Услуги стоматологов – также востребованы.