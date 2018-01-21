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«Вельмі важна, што нас аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі». Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды

21 января 2018 12:46
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Новости Беларуси. Белорусские традиции на французкой земле. Праздник в Париже и Леоне организвало посольство нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вельмі важна, што нас аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі». Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды-1

Обряд каледования, народные песни и танцы, дегустация традиционных блюд – всё это было доступно для гостей. В их числе – представители белорусской диаспоры и различных органов власти Франции.

«Вельмі важна, што нас аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі». Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды-4

«Вельмі важна, што нас аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі». Как во Франции отпраздновали белорусские Коляды-6

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:
Беларускія Калядкі – гэта свята, якое аб’дноўвае нас, беларусаў, якія пражываюць – неазлежна – ці на нашай Радзіме, ці ў Францыі. Гэта свята, якое мы святкуем ужо трэці год разам, сумесна – пасольства Беларусі і беларусы, якія пражываюць у Францыі. Гэта вельмі важна, што нас аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі.

Настроение на белорусских колядках создавали артисты из Бресткой области. Во Францию пригласили народный ансамбль песни «Заранак».

# общество # Павел Латушко # Фотофакт # Беларусь-Франция

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