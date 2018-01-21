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Как в Минске отмечают Всемирный день снега. Репортаж из горнолыжного центра «Солнечная долина»

21 января 2018 13:11
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Новости Беларуси. 21 января по всему миру отмечают День снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске любителей зимних видов спорта собрал горнолыжный центр «Солнечная долина».

Соревнования среди профессионалов, для зрителей – бесплатные мастер-классы, показательные выступления ведущих спортсменов и большая развлекательная программа. Кроме прочего, здесь можно прокатиться и на ездовых собаках.

Всемирный день снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Праздник проводится более чем в 45 странах.

# общество # Фотофакт # Спортивный праздник

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