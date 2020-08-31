Заместитель начальника Генштаба: я бы не рекомендовал кому-то сегодня шутить с белорусской армией

Новости Беларуси. Есть ли реальная опасность военных угроз Беларуси? Какие задачи для наших военных выходят сегодня на передний план? В программе Новости «24 часа» экспертным мнением делится начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко.

Источники военных угроз сегодня начинают набрать силу, начинают накапливаться Павел Муравейко, заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Обстановка, которая складывается сегодня внутри и вокруг нашей страны, имеет определенный уровень напряженности. Первое – это ослабление в обществе чувства патриотизма. Кстати, такой источник был закреплен в нашей Военной доктрине, и Генеральный штаб, работая над документами Концепции национальной безопасности, Военной доктрины уже тогда выделил этот важный аспект, влияющий на военную безопасность. Так вот, ослабление в обществе чувства патриотизма, в первую очередь у молодежи, отношение к жизни как к потребительскому элементу – оно ведет в том числе к разрушению государственности. Второе – это экономическая сторона. Так называемые советы, комитеты и прочие незаконно созданные органы пытаются призвать людей сегодня не платить налоги, остановить предприятия, разрушить экономику. Естественно, это касается и Вооруженных Сил. Меньше налогов – значит, меньше выделений на армию, меньше вопросов, которые мы можем решить в рамках модернизации техники, совершенствования уровня боевой и оперативной подготовки, реализации задач боевого применения. Ну и подготовки наших молодых парней в духе патриотов.

Третий, тоже важный аспект, – это информационная составляющая. Сегодня под влиянием внешних сил пытаются внести раздор и вбить клин в наш белорусский народ, спекулируя на непонятных символах, на нашей белорусской истории. Один лозунг «Народ и армия едины» стоит того, чтобы задуматься. Армия – это квинтэссенция народа, нельзя разделять армию от народа. Такие разделения ни к чему хорошему не приведут. Вот эти источники военных угроз сегодня начинают набрать силу, начинают накапливаться. И, если не принимать к ним объективных мер реагирования, они могут привести к негативным последствиям. К счастью, у нас есть определенный инструментарий работы по данным направлениям. Генеральный штаб, все Вооруженные Силы, силовые структуры качественно стараются решить данные проблемы. Я надеюсь, что все вопросы, которые стоят перед нами, будут решены качественно и в Беларуси будут мир и стабильность.

Попытки нарушить нашу границу, в том числе в воздушном пространстве, – это попытки нарушить нашу Конституцию Мы производим самое главное: услугу, называемую достаточно просто – безопасность. Есть безопасность – есть развитие всех остальных областей, сфер в государстве. Нет этой безопасности – везде царят хаос, разруха и не существует государств. Что подтвердила последняя история в странах Северной Африки, Ближнего Востока и так далее. Мы обеспечиваем безопасность наших воздушных границ. Казалось бы, от кого их охранять? Но статья 9-я Конституции однозначно трактует, что территория Республики Беларусь неделима, нерушима и неотчуждаема. Попытки нарушить нашу границу, в том числе в воздушном пространстве, – это попытки нарушить нашу Конституцию. В этой связи вызывают опасения определенные провокации, проведенные в том числе нашими соседями, которые испытывают нашу систему безопасности на прочность и проверяют, хорошую ли услугу оказывают Вооруженные Силы. Это первое.

Второе. Вооруженные Силы сегодня, кроме защиты воздушного пространства, решают широкий спектр задач. Это и обеспечение или оказание помощи органам пограничной службы в охране сухопутной границы. Это и охрана важных государственных объектов и объектов на коммуникациях. Мы не можем оставить без внимания и такие важные и священные для белорусского народа моменты, как памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны.