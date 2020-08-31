Ремонт на площади Богушевича. Как 2 и 3 сентября будет ходить общественный транспорт
Новости Беларуси. 2 сентября на площади Франтишка Богушевича в Минске начнется большой ремонт. На участке будут проводить дорожные работы, поэтому изменится движение десятка маршрутов общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ограничат движение шести троллейбусных и пяти автобусных маршрутов.
Также изменят свое направление четыре маршрутных такси. Три троллейбуса с номерами 4, 46 и 58 вовсе отменят.
Пустят автобусы временных маршрутов – № 953 и 990.
По этим трассам, а также в автобусах № 46 и 78 пассажиры с безлимитными проездными документами на троллейбус могут ездить без дополнительной оплаты.