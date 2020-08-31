Ремонт на площади Богушевича. Как 2 и 3 сентября будет ходить общественный транспорт

Новости Беларуси. 2 сентября на площади Франтишка Богушевича в Минске начнется большой ремонт. На участке будут проводить дорожные работы, поэтому изменится движение десятка маршрутов общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ограничат движение шести троллейбусных и пяти автобусных маршрутов.

Также изменят свое направление четыре маршрутных такси. Три троллейбуса с номерами 4, 46 и 58 вовсе отменят.

Пустят автобусы временных маршрутов – № 953 и 990.