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Ремонт на площади Богушевича. Как 2 и 3 сентября будет ходить общественный транспорт

31 августа 2020 16:42
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Новости Беларуси. 2 сентября на площади Франтишка Богушевича в Минске начнется большой ремонт. На участке будут проводить дорожные работы, поэтому изменится движение десятка маршрутов общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ограничат движение шести троллейбусных и пяти автобусных маршрутов.

Ремонт на площади Богушевича. Как 2 и 3 сентября будет ходить общественный транспорт-1

Ремонт на площади Богушевича. Как 2 и 3 сентября будет ходить общественный транспорт-3

Также изменят свое направление четыре маршрутных такси. Три троллейбуса с номерами 4, 46 и 58 вовсе отменят.

Ремонт на площади Богушевича. Как 2 и 3 сентября будет ходить общественный транспорт-6

Ремонт на площади Богушевича. Как 2 и 3 сентября будет ходить общественный транспорт-8

Пустят автобусы временных маршрутов – № 953 и 990.

Ремонт на площади Богушевича. Как 2 и 3 сентября будет ходить общественный транспорт-11

Ремонт на площади Богушевича. Как 2 и 3 сентября будет ходить общественный транспорт-13

По этим трассам, а также в автобусах № 46 и 78 пассажиры с безлимитными проездными документами на троллейбус могут ездить без дополнительной оплаты.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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