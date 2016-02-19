Заместитель министра финансов: Мы полностью рассчитались с Международным валютным фондом

Новости Беларуси. Министерство финансов скорректирует бюджет Беларуси, исходя из внешних экономических факторов. В первую очередь это цена на нефть и курс российского рубля по отношению к доллару. Поправки в главный финансовый документ будут внесены в середине года.

19 февраля в Минфине подвели итоги года минувшего. Бюджет-2015 по доходам исполнен более чем на сто процентов. Бюджетные средства, как и прежде, направлялись в социальную сферу. Профицит составил почти 16 триллионов рублей. Это позволило без проблем рассчитаться по внешним долгам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Селиверстов, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Мы полностью рассчитались с Международным валютным фондом. Погасили дебютный выпуск евробондов, впервые в истории нашей страны нами был осуществлён такой платёж по долгу в один миллиард единовременно. Говоря о задачах на 2016 год, надо сказать, что год будет для бюджетной и финансовой систем непростым, потребуется от финансистов приложить большие усилия по привлечению дополнительных доходов в бюджет, в первую очередь, за счёт оптимизации и сокращения льгот.