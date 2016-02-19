Новости Беларуси. В 2016 году планируется оптимизировать границы Минской области. Вопросом занимается Государственный комитет по имуществу.

В прошлом году пилотный проект осуществили в Смолевичском районе. Там изменения коснулись около 40% протяженности границы. Ранее условная граница могла проходить по середине леса или в поле, и понять, где заканчивается один район и начинается другой, было невозможно. В ходе эксперимента специалисты сделали привязку границы к твердым ориентирам: дорогам, линиям электропередач. Изменения коснулись около 50 га территории, и площадь района изменилась несущественно.

К концу 2019 года такая работа будет проведена на всей Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.