В Гродно открылся первый класс пограничной службы

Новости Беларуси. Гродненские кадеты готовятся к охране государственных рубежей. В областном центре открылся первый класс пограничной службы. И учатся здесь не только юноши.

Каждое утро подтягивание, подъем с переворотом, отжимание, а еще рукопашный бой и обязательно стрельба в тире. Заветная мечта Алексея Говорко – стать офицером-пограничником. С этой целью и в кадетское училище поступил.

Такие физические нагрузки для будущего пограничника – условие обязательное. Ведь по определению нужно быть выносливее потенциального нарушителя.

Алексей Говорко, учащийся Гродненского областного кадетского училища:

У меня дедушка – полковник ВВС, летчик. Очень много рассказывал про армию. Но меня тянет в пограничники, хочу служить на границе. Хочу поступать в Минский институт пограничной службы на оперативно-розыскную деятельность.

Гродно – город особенный – рядом граница сразу двух государств. В специальном классе пограничной службы будут на профессиональном уровне обучать ребят всем тонкостям охраны рубежей.

Максим Литвинский, заместитель начальника Гродненской пограничной группы:

Люди, которые проживают здесь, обладают определенным менталитетом. То есть они с детства понимают, что такое граница, что такое приграничная территория.

Желающих стать пограничниками среди кадетов было много, но отбор прошли не все. В специальную группу попали только самые подготовленные ребята.

Григорий Обелевский, ветеран Великой Отечественной войны:

Пограничные войска – это элитные войска во все времена. Всегда отбирались наиболее подготовленные ребята, обладающие и физической подготовкой, и высокими морально-волевыми качествами, которые крайне необходимы.

При этом в кадетской группе есть и девушки. В 2016 году Институт пограничной службы впервые объявил набор представительниц слабого пола.

Ангелина Михалевич, учащийся Гродненского областного кадетского училища:

Мне часто приходится пересекать границу и непосредственно наблюдаю за работой пограничников. Меня это сильно привлекло. И, поступив в училище, я больше узнала, мой выбор был осознанный, целенаправленный.

Преподаватели обещают: скучать кадетам не придется. Специальные дисциплины, например, по розыску, знакомство с техническим обустройством границы – все это позволит подготовиться к поступлению в профильный вуз.

В новом классе кадеты будут изучать только теорию пограничной службы. Практические же занятия будут проходить на территории Гродненской пограничной группы и непосредственно на государственной границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.