В Солигорске проходит Республиканская выставка-ярмарка «Солигорская палитра»

Новости Беларуси. «Солигорская палитра». В Солигорске проходит 18-ая Республиканская выставка-ярмарка. Свою продукцию представят более 30 предприятий из всех областей Беларуси. Одежду, обувь, текстиль, косметику, парфюмерию, бижутерию, сувениры, кондитерские изделия, продукты питания, можно приобрести по ценам производителей. Покупателей привлекают дополнительными акциями и развлекательными мероприятиями.

Организаторы ярмарки - Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Миноблисполком.

Следующий крупный базар в Солигорске пройдет в апреле. Подобные выставки-продажи проводятся и в других городах Минской области: Борисове, Жодино, Молодечно, Слуцке. Намерены их организовать также в Столбцах и Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.