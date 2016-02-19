Прямой эфир

В Солигорске проходит Республиканская выставка-ярмарка «Солигорская палитра»

19 февраля 2016 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Солигорская палитра». В Солигорске проходит 18-ая Республиканская выставка-ярмарка. Свою продукцию представят более 30 предприятий из всех областей Беларуси. Одежду, обувь, текстиль, косметику, парфюмерию, бижутерию, сувениры, кондитерские изделия, продукты питания, можно приобрести по ценам производителей. Покупателей привлекают дополнительными акциями и развлекательными мероприятиями.

Организаторы ярмарки - Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Миноблисполком.

Следующий крупный базар в Солигорске пройдет в апреле. Подобные выставки-продажи проводятся и в других городах Минской области: Борисове, Жодино, Молодечно, Слуцке. Намерены их организовать также в Столбцах и Клецке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

Другие новости рубрики

Все новости
В 2016 году планируется оптимизировать границы Минской области
19 февраля 2016 14:46

В 2016 году планируется оптимизировать границы Минской области

В Гродно открылся первый класс пограничной службы
19 февраля 2016 10:01

В Гродно открылся первый класс пограничной службы

Международный фестиваль фокусников MAGIC SHOW пройдет в Гродно
19 февраля 2016 07:40

Международный фестиваль фокусников MAGIC SHOW пройдет в Гродно