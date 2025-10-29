Заместитель генсекретаря ОДКБ: Минская конференция – это открытые двери для всех
Минская конференция по безопасности продолжает свою работу. Своим мнением на площадке делятся эксперты более чем 40 государств и 7 международных организаций. Такой открытости нет ни в ОБСЕ, ни в других международных организациях, куда вход открыт только для определенного пула стран. Таким мнением поделился заместитель генсекретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полях Минской конференции в рамках отдельной сессии эксперты обсуждали состояние и роль организации Договора о коллективной безопасности в стабилизации ситуации в нашем регионе.
ОДКБ полностью готова отвечать на современные вызовы, среди которых не только военные угрозы, но есть общие проблемы в сфере информационной и кибербезопасности. Ситуация складывается так, что в международных спорах преобладает сила, а не диалог. В итоге конфликтов все больше. В том числе в зоне ответственности ОДКБ. Сохраняется напряженность в Афганистане, на Среднем и Ближнем Востоке. Не удается найти решение конфликта в Восточной Европе. В этой ситуации Минск предоставляет право высказаться каждому, кто заинтересован в установлении мира, а не продолжении войн и конфликтов.
Таалатбек Масадыков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:
Минская конференция по евразийской безопасности третий год подряд уже становится серьезной площадкой, где звучат разные мнения. Те мнения, которые не допускаются, даже в рамках ОБСЕ, в рамках других организаций, куда людей, представителей различных государств, и других общественных организаций, которые хотят выступить с отличным мнением, их просто не допускают. Минская конференция – это открытые двери для всех.
Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Мы теперь уже говорим о большой Евразии, о большом континенте, а не каком-то субрегионе европейском, например, от которого зависит все. Евразия объединяет гораздо больше стран, больше интересов, больше культур. И от того, насколько мы выстроим диалог и будем принимать решения сообща, не допустим перерастание ситуации в конфликт, будет зависеть от того, как будут развиваться также и другие регионы мира.
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