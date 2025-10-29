Заместитель генсекретаря ОДКБ: Минская конференция – это открытые двери для всех

Минская конференция по безопасности продолжает свою работу. Своим мнением на площадке делятся эксперты более чем 40 государств и 7 международных организаций. Такой открытости нет ни в ОБСЕ, ни в других международных организациях, куда вход открыт только для определенного пула стран. Таким мнением поделился заместитель генсекретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полях Минской конференции в рамках отдельной сессии эксперты обсуждали состояние и роль организации Договора о коллективной безопасности в стабилизации ситуации в нашем регионе.

ОДКБ полностью готова отвечать на современные вызовы, среди которых не только военные угрозы, но есть общие проблемы в сфере информационной и кибербезопасности. Ситуация складывается так, что в международных спорах преобладает сила, а не диалог. В итоге конфликтов все больше. В том числе в зоне ответственности ОДКБ. Сохраняется напряженность в Афганистане, на Среднем и Ближнем Востоке. Не удается найти решение конфликта в Восточной Европе. В этой ситуации Минск предоставляет право высказаться каждому, кто заинтересован в установлении мира, а не продолжении войн и конфликтов.