Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор

Минск и Астана стремятся к углублению сотрудничества. Конкретные предложения будут внесены Белорусской правительственной делегацией, которая в ближайшее время совершит визит в Казахстан. Об этом договорились главы государств. Лидерами обсуждены и другие ключевые вопросы и проекты белорусско-казахстанских отношений – сообщает пресс-служба Президента Беларуси. Кроме того, Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев также затронули в разговоре межгосударственную повестку. В том числе – подготовку предстоящего саммита ОДКБ в Кыргызстане.