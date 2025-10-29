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Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор

29 октября 2025 10:33
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Вопросы двусторонней и межгосударственной повестки сегодня, 29 октября, обсудили Президенты Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор -2

Минск и Астана стремятся к углублению сотрудничества. Конкретные предложения будут внесены Белорусской правительственной делегацией, которая в ближайшее время совершит визит в Казахстан. Об этом договорились главы государств. Лидерами обсуждены и другие ключевые вопросы и проекты белорусско-казахстанских отношений – сообщает пресс-служба Президента Беларуси. Кроме того, Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев также затронули в разговоре межгосударственную повестку. В том числе – подготовку предстоящего саммита ОДКБ в Кыргызстане. 

# Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Беларусь-Казахстан

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