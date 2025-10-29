Программа развития и подготовка встречи с учёными – Лукашенко заслушал доклады Головченко и Караника

Все это – темы будущего нашей страны. Что касается программы соцэконмразвития, в начале месяца Александр Лукашенко поручал доработать проект документа. Была создана рабочая группа, которую возглавил Роман Головченко. По итогам доклада Президенту глава Нацбанка поделился с журналистами подробностями. Так, в ходе доработки в программу были интегрированы предложения, которые поступали от делегатов Всебелорусского народного собрания, а также в рамках проекта «Народная пятилетка».

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: Я доложил Президенту о структуре программы, о тех приоритетах, которые мы предлагаем заложить в ее основу. И о том, как будет оцениваться выполнение, кто будет отвечать за каждое направление, какие механизмы будут использоваться для достижения целей программы. Она должна быть такой, чтобы ее понимали не только чиновники, либо те, кто конкретно будет выполнять эти задачи, но каждый белорус должен понимать – какой мы видим страну через 5 лет. Президент особо обратил внимание на то, что программа должна быть, во-первых, реалистичной, во-вторых, конкретной, а в-третьих, понятной. Поэтому мы завершаем в эти дни работу, как и предписано распоряжением, 1 ноября внесем ее главе государства.

Напомним, программа развития до 2030 года будет вынесена на рассмотрение Всебелорусского народного собрания. Но прежде пройдет обсуждения, в том числе с делегациями от регионов. Отметим, сильные регионы – один из ключевых приоритетов, которые закреплены в программе. В целом, она нацелена на развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни. Что касается реального сектора экономики – предусмотрено создание в стране робототехнической отрасли и поддержка внедрения роботизации и автоматизации процессов на предприятиях. Ученые должны сыграть в этом определяющую роль.

О том, что двигаться дальше без науки не удастся, Александр Лукашенко говорил неоднократно. Впрочем, как и о существующих проблемах в отрасли. Ранее глава государства анонсировал большое совещание с научной общественностью. О том, как идет подготовка к серьезному разговору, сегодня Президенту доложил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник. Во время доклада было подчеркнуто, что научная сфера должна внести значимый вклад в реализацию задач по развитию страны в предстоящей пятилетке.